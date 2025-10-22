AMD ruošia „Ryzen 9 9950X3D2“ procesorių. „3D-VCache“ ant abiejų lustų
Taigi, pagaliau turime naujienų papildančių rugpjūčio mėnesio gandą apie „Ryzen 9000X3D“ šeimą. Primename, buvo teigiama, kad AMD išleis du naujus modelius su didesniu TDP ir didesniais dažniais. Tačiau, vos tik pasirodžius šiems gandams, kiti juos atmetė kaip melagingus.
Chi11eddog nesutinka ir dabar pateikia daugiau informacijos, šį kartą su modelių pavadinimais ir išsamiomis specifikacijomis:
- „Ryzen 9 9950X3D2“ – 200 W, 16C/32T, 192 MB L3, 5,6 GHz / 4,3 GHz „Dual 3D-VCache“
- „Ryzen 7 9850X3D“ – 120 W, 8C/16T, 96 MB L3, 5,6 GHz / 4,7 GHz
Kaip teigiama, bus dar greitesnė 16 branduolių versija, vadinama 9950X3D2, „2“ greičiausiai reiškia dvigubą 3D-VCache konfigūraciją, nes šis modelis turės 192 MB L3 spartinančiąją atmintį. Nepavadindama šio modelio „9960X3D“ ar kažkuo panašiu, AMD tiesiog išvengia painiavos su „Threadripper 9000“ serija. Busimas procesorius turės 200 W TDP ir 5,6 GHz boost dažnį, šiek tiek mažesnį nei 9950X3D, išlaikydamas tą patį bazinį dažnį.
Tuo tarpu „Ryzen 7 9850X3D“ turės 8 branduolius ir 120 W TDP, tai iš dalies atitinka „Ryzen 7 9800X3D“ konfigūraciją, tačiau gausime 400 MHz didesnį boost dažnį, kuris bus pakeltas iki 5,6 GHz.
