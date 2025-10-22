Vis mažiau žmonių naudoja mokamą antivirusinę programą
Beveik niekas nesidomi trečiųjų šalių antivirusinėmis programomis, tuo labiau nemoka už jas, rodo „TechPowerUp“ apklausos rezultatai, kurioje iš viso pateikta 34 316 atsakymų. Buvo laikas, kai be patikimos trečiųjų šalių antivirusinės programinės įrangos, už kurią kasmet reikėdavo mokėti apsaugos mokestį už atnaujinimus, nebuvo galima patikimai naudotis kompiuteriu. Tada „Microsoft“ nusprendė žymiai pagerinti „Windows Defender“.
Didžioji dauguma (60,5 %) respondentų pasirinko „Windows Defender“ kaip savo antivirusinę programinę įrangą. Nedidelė, bet reikšminga dalis (15,7 %) respondentų teigia, kad neturi įdiegtos jokios antivirusinės programinės įrangos, o tai yra sunku, jei ne neįmanoma, nes „Windows“ tam tikra ribota forma naudoja „Defender“. Iš viso 24 % respondentų teigia, kad naudoja trečiųjų šalių antivirusinę programinę įrangą. Dažniausiai pasirenkamas atsakymas yra „Kita“, kuris apima apklausos neaprėptas prekės ženklas. Didelė jų dalis galėtų būti „Kaspersky“. 6,1 % visų respondentų teigia, kad naudoja „Bitdefender“. Toliau eina „Avast“ su netikėtai mažu 2,9 % rezultatu, atsižvelgiant į tai, kad ji turi nemokamą versiją, ir dar labiau stebina „AVG“ su 1 % rezultatu. Tarp žinomų tik mokamų programų po „Bitdefender“ eina „Norton“ su 1,9 % ir „McAfee“ su 0,7 %.
