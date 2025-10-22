Populiari termo pasta gadina procesorius ir aušintuvus
Pasak kompiuterių entuziasto ir „IgorsLab“ įkūrėjo Igor Wallossek, Pietų Korėjos kompanijos „Amech“ parduodama terminė pasta „SGT-4“ yra nestabili, reaktyvi medžiaga, kuri kenkia procesoriams ir aušintuvams, pažeisdama jų metalinius paviršius. Korozija, kaip pranešama, sukelia įdubimus ir gali sulydyti procesorių su aušintuvu.
Šiluminė sąsajos medžiaga, kaip pranešama, skleidžia labai nemalonų kvapą, kurį Igor apibūdina kaip puvimo ir acto kvapą. Pasta taip pat neatitinka savo šiluminio reitingo, nes įdubimai sukuria papildomus oro tarpus procesoriaus ir aušintuvo paviršiuose, sumažindami šilumos perdavimo efektyvumą.
Igor Wallossek tyrimai parodė, kad „SGT-4“ naudoja PMDS kaip pagrindą, tačiau vietoj standartinio silikono jame yra acetoksi-sukryžminto RTV silikono. Jis mano, kad priedas yra metiltriacetoksisilanas – labai reaktyvus junginys, kuris, veikiant drėgmei, išskiria acto rūgštį, sukelia vario oksidaciją ir sukuria acto kvapą.
Dėl to bėgant laikui pasta sukietėja, tampa lipni ir taip tvirtai sujungia procesorių su aušintuvu, kad norint atskirti šias dvi paviršius reikia „didžiulės atskyrimo jėgos“. Wallossek mano, kad metiltriacetoksisilanas padidina tepalo lipnumą, tačiau kompanija greičiausiai prieš išleisdama produktą į rinką jo išsamiai neišbandė.
Skundai dėl „Amech“ SGT-4 pasirodė Pietų Korėjos viešajame forume „Quasar Zone“, kur naudotojai pranešė apie panašias problemas, o metalurgijos ekspertai patvirtino Wallossek išvadas. Tačiau „Amech“ atmetė šiuos pranešimus kaip nepagrįstus, tvirtindama, kad produktas neapima jokių pavojingų medžiagų ir atitinka visus reguliavimo reikalavimus.
„Amech“ atstovai taip pat atmetė Wallossek teiginius kaip nepagrįstus ir ėmėsi asmeninių išpuolių prieš kitus, kurie pateikė skundus. Vietoj to, kad atsakytų į faktinius teiginius, jie citavo Europos aplinkos sertifikatus, kurie neturi jokio ryšio su korozijos problema.
Apie „Amech“ žinoma nedaug, tik tai, kad tai yra palyginti nauja Pietų Korėjos prekės ženklo. Įmonė neturi oficialios svetainės, profesionalaus elektroninio pašto domeno ar net patikrinamo adreso, todėl kyla abejonių dėl jos patikimumo. Kalbant apie „SGT-4“, lieka neaišku, ar produktą sukūrė Pietų Korėjos inžinieriai, ar tai yra pervadintas kinietiškas produktas.
„Amech“ „SGT-4“ yra plačiai parduodamas „Amazon“ ir „Newegg“ svetainėse, kur ji turi palyginti aukštą reitingą, kuris gali suklaidinti pirkėjus ir suteikti jiems klaidingą saugumo jausmą. Jei ieškote veiksmingos ir saugios terminės pastos, apsvarstykite patikrintus produktus, pvz., „Thermal Grizzly Kryonaut“, „Arctic MX-6“ arba „Noctua NT-H2“.
Populiarias žinau, bet apie šitą brendą tik šiame straipsnyje sužinojau.