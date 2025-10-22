Didysis naudotų elektromobilių kainų kritimas čia, bet ne visas rinkas paveikė vienodai
Pasaulinė elektromobilių rinka susiduria su netikėtu iššūkiu. Iki šiol laikomi transporto ateitimi, baterijomis varomi automobiliai dabar sparčiai praranda vertę, o tai kenkia privačių savininkų ir įmonių, kurios į juos investavo dideles sumas, finansams.
Per pastaruosius metus elektromobiliai nuvertėjo beveik dvigubai greičiau nei panašūs benzininiai automobiliai. Analitikai teigia, kad priežastis slypi vienoje iš pagrindinių EV savybių – baterijoje, kurios neaiškios eksploatacijos trukmės ir keitimo išlaidos pakeitė tradicinius modelius, pagal kuriuos apskaičiuojama perpardavimo vertė.
Indijoje ši problema tapo skaudžiai matoma šių metų pradžioje, kai „BluSmart“, pirmoji visiškai elektrinė vežimo paslaugų startuolė šalyje, žlugo dėl kaltinimų finansiniais pažeidimais. Bendrovės tūkstančių EV automobilių parkas, kurio kiekvieno automobilio vertė kadaise buvo daugiau nei 12 000 JAV dolerių, užplūdo naudotų automobilių rinką už maždaug ketvirtadalį tos kainos. Pramonės stebėtojai teigia, kad tai buvo pirmasis didelio masto pavyzdys, kas atsitinka, kai teorinė elektromobilių nuvertėjimo rizika tampa realybe.
JAV atsiranda tas pats modelis. Pagal perpardavimo stebėjimo duomenis, 2023 m. naujai įsigytas „Tesla Model Y“ dabar yra vertas maždaug 42 proc. mažiau nei jo pardavimo kaina. Per tą patį laikotarpį „Ford F-150“ prarado tik apie 20 proc. savo vertės. Jungtinės Karalystės ir Pietų Korėjos tyrimai rodo panašią tendenciją: trejų metų senumo elektriniai automobiliai praranda daugiau nei pusę savo vertės – tai gerokai daugiau nei to paties amžiaus tradiciniai automobiliai.
„Pagrindinė problema yra ta, kad niekas tikrai nežino, kiek elektriniai automobiliai yra verti antrinėje rinkoje, nes jų vertė didžiąja dalimi priklauso nuo baterijų, kurių tarnavimo laikas yra neaiškus“, – „Rest of World“ sakė Andrew Garberson, augimo ir tyrimų vadovas „Recurrent“, Sietle įsikūrusiame startuolyje, kuris vertina naudotų EV nusidėvėjimą, siekdamas užtikrinti antrinės rinkos skaidrumą. „Benzininių automobilių atveju yra 100 metų procesas, pagrįstas odometru, pagrindiniais techninės priežiūros grafikais ir numatoma degimo variklio dalių tarnavimo trukme. Elektriniai automobiliai turi mažiau judančių dalių, o didelė automobilio vertė yra susijusi su viena sudedamąja dalimi – baterija.“
Poveikis yra ypač didelis įmonėms, valdančioms didelius automobilių parkus. Nuo vežimo paslaugų iki pristatymo paslaugų – įmonės, kurios elektrifikaciją įtraukė į savo tvarumo tikslus, dabar stengiasi suderinti ekologiškus siekius su finansiniais nuostoliais.
Floridoje įsikūręs nuomos milžinas „Hertz“ iliustruoja šio iššūkio mastą. 2021 m. įmonė įsigijo 100 000 „Tesla“ automobilių, siekdama didžiąją dalį savo automobilių parko pakeisti elektriniais. Tačiau iki 2024 m. smarkiai kritusios perpardavimo kainos, didelės remonto išlaidos ir ilgesnis techninės priežiūros laikas pavertė šį sprendimą 2,9 mlrd. dolerių nuostoliu. „Hertz“ pradėjo parduoti maždaug 30 000 elektromobilių – daugelis jų už mažiau nei pusę jų pirkimo kainos. Šį mėnesį perparduodamas „Tesla Model Y“ kainavo apie 27 000 dolerių, palyginti su 45 000 dolerių, kuriuos jis kainavo vos prieš dvejus metus.
Ne visi elektriniai automobiliai nuvertėja vienodai. „Tesla“ automobiliai išlaiko savo vertę geriau nei dauguma kitų, o tai atspindi tiek jų ilgesnį buvimą rinkoje, tiek stipresnį prekės ženklo pripažinimą. Kinijos gamintojai, tokie kaip BYD, „XPeng“ ir „Nio“, nors ir sparčiai auga, tačiau, pasak Mariusz Sawula, Lenkijoje įsikūrusios automobilių istorijos teikėjo „autoDNA“ vadovo, sunkiai siekia užsienyje užsitikrinti panašų pasitikėjimą perparduodant. „Aukščiausios klasės prekės ženklai – tiek benzininiai, tiek elektriniai – nuosekliai išlaiko didesnę vertę“, – sakė Sawula. „Nepasitikėjimas kyla dėl naujesnių įmonių, kuriomis pirkėjai dar nepasitiki.“
Rinkos geografinė padėtis taip pat vaidina svarbų vaidmenį. Europoje ir kai kuriose Azijos dalyse, kur trumpesni kelionės atstumai ir vyriausybės skatinamosios priemonės daro EV praktiškesnius, naudotų automobilių kainos išliko palyginti stabilios. Tokiose šalyse kaip Norvegija ir Kinija vartotojų paklausa naudotiems elektromobiliams išlieka didelė. Tačiau Šiaurės Amerikoje dideli atstumai, kintantis klimatas ir nevienoda įkrovimo infrastruktūra sumažino perpardavimo potencialą.
