Nors NVIDIA „Blackwell“ lustus gamins JAV, bet juos vis tiek gaus siųsti į Taivaną
Praėjusią savaitę NVIDIA paskelbė, kad pirmasis „Blackwell“ lustas buvo pagamintas TSMC gamykloje Jungtinėse Valstijose. Bendrovė tai apibūdino kaip svarbų etapą, nes tai leidžia serijiniu būdu gaminti pažangiausius produktus už Taivano ribų.
Tačiau šiame pranešime buvo praleista svarbi detalė. Šios silicio plokštės vis tiek bus siunčiamos į Taivaną pakavimui, kur yra specializuotos šiam procesui skirtos patalpos. Duomenų centrų „Blackwell“ lustų pakavimui naudojamas pažangus TSMC „CoWoS-S“ procesas, kuris sujungia GPU lustus, didelį silicio tarpinį elementą ir HBM3E atmintį.
„TechPowerUp“ atkreipia dėmesį, kad tai nereiškia, jog galiausiai JAV nebus gaminami lustai. TSMC planuoja pakavimo gamybą perduoti Amkor, kuri jau stato gamyklas Arizonoje, toje pačioje valstijoje, kur gaminami „Blackwell“ lustai. Masinė lustų pakavimo paslauga JAV turėtų prasidėti apie 2028 m.
