„Microsoft“ paaiškina, kodėl „Windows“ tvarkyklės rodo neįprastai seną datą
Neseniai paskelbtame pagalbos dokumente „Microsoft“ atsako į klausimus apie tai, kaip „Windows“ organizuoja tvarkyklių programinės įrangos sluoksnį, kuris jungia operacinę sistemą su aparatūros įrenginiais. „Microsoft“ paaiškina, kad tvarkyklės leidžia operacinei sistemai ir programoms bendrauti su išoriniais įrenginiais, bet tai tik pradžia.
Dauguma naujų DUK klausimų yra susiję su tvarkyklių atnaujinimais ir tuo, kaip jie tvarkomi ir pateikiami per „Windows Update“. „Microsoft“ ir trečiųjų šalių tiekėjai paprastai bendradarbiauja, kad užtikrintų sklandų tvarkyklių veikimą. Aparatūros tiekėjai kuria tvarkykles pagal funkcionalumą, kurį žada klientams, o „Microsoft“ tikrina suderinamumą su „Windows“.
Įdomiausi klausimai dažnai pateikiami DUK pabaigoje. „Microsoft“ pagaliau sprendžia vieną iš keisčiausių „Windows“ ekosistemos tradicijų: įrenginių tvarkyklės dažnai turi išleidimo datas, kurios atrodo visiškai nesusijusios su jūsų naudojama „Windows“ versija.
„Microsoft“ paaiškina, kad tvarkyklės gali turėti senas – ar net labai senas – datas, bet tai visiškai nesąmonė. Tarkyklės data yra tik gamintojo nustatyta „aprašomoji informacija“, ir įmonės, matyt, gali pasirinkti bet kokią datą. Net „Windows“ sistemos tvarkyklės naudoja keistas datavimo schemas, ką gali patvirtinti bet kuris „Windows“ naudotojas, atidaręs „Device Manager“ (devmgmt.msc).
Naujausiose „Microsoft“ DUK taip pat paaiškinama, kodėl kai kuriuos tvarkyklės atnaujinimus reikia kelis kartus atsisiųsti per „Windows Update“. Siekiant efektyvumo, aparatinės įrangos įrenginiai gali skirtingas funkcijas paskirstyti kelioms tvarkyklėms, o tai reiškia, kad atnaujinant vieną komponentą gali tekti vienu metu įdiegti kelias tvarkykles.
Naujausi komentarai