„Redmi K90 Pro Max“ turės „Bose“ 2.1 garso sistemą su žemų dažnių garsiakalbiu
Prieš visišką pristatymą spalio 23 d., „Redmi“ toliau atskleidžia naujas detales apie „K90 Pro Max“. Neseniai buvo patvirtintos kelios pagrindinės jo specifikacijos, o dabar vėl grįžtama prie telefono įmontuotos „Bose“ garso sistemos.
„K90 Pro Max“ turi du „ultra-linijinius garsiakalbius“, tikriausiai įprastoje konfigūracijoje (vienas apačioje, kitas viršuje), tačiau naujovė čia yra „didelis nepriklausomas žemų dažnių garsiakalbis“, esantis prietaiso gale, dešinėje nuo kamerų. Jis yra „Bose“ prekės ženklo, o „Bose“ taip pat prisidėjo prie visos garsiakalbių sistemos derinimo.
„Redmi“ žada „pilną bosą“, kad ir ką tai reikštų, kartu su „turtingomis detalėmis“ ir „aiškiu vokalu“, ir sako, kad turėtume pasiruošti „naujai mobiliosios akustikos erai“. Įdomu, kad prekės ženklas nutylėjo apie tai, kokia garso bus „K90 Pro Max“ garso sistema.
Naujausi komentarai