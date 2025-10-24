„Intel“ skelbia III ketvirčio finansinius rezultatus
„Intel“ paskelbė gerus III ketvirčio finansinius rezultatus. Galbūt „Intel“ pagaliau lipa iš gilios duobės ir ateityje bendrovės finansiniai rodikliai tik gerės.
Trečiame ketvirtyje „Intel“ gavo 13,7 mlrd. JAV dolerių pajamų. Ši suma yra 3 % didesnė nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Nors pajamos augo tik nežymiai, bet „Intel“ pagaliau fiksuoja pelną. Ataskaitoje matome, per tris mėnesius pelnas siekė 4,1 mlrd. JAV dolerių. Palyginimui, prieš metus trečiame ketvirtyje buvo 16,6 mlrd. JAV dolerių nuostolio. Viena iš to priežasčių yra išaugęs pajamingumas, kuris pakilo net 23,2 punktais.
Žvelgiant į atskirus padalinius matome, kad klientų grupė III ketvirtyje sugeneravo 8,5 mlrd. JAV dolerių (5 % augimas.). Duomenų centrų sektorius pridėjo 4,1 mlrd., bet čia fiksuotas 1 % pajamų mažėjimas.
