„Ryzen 9000G“ seriją visgi turėtų papildyti „Strix Point“
Neseniai išleistas AGESA 1.2.7.0 atnaujinimas kai kurioms AMD 800 serijos pagrindinėms plokštėms patvirtina, kad artėja nauji AMD APU. Jų išleidimas numatomas maždaug po 10 savaičių, CES 2026 parodoje.
Kaip pranešta, ši AGESA versija iš pradžių apėmė tik nuorodas į „Krackan“ silicį, pradinio lygio lustą, kuris varo „Ryzen AI 350“ ir „Ryzen AI 340“ APU. Šis lustas turi mažiau CPU branduolių nei aukštesnės klasės „Strix Point“ (8 prieš 12) ir mažesnę GPU konfigūraciją su 8 RDNA 3.5 skaičiavimo vienetais vietoj 16.
Tačiau tai dar ne viskas. HXL ir Zhe Chan duomenų analizė rodo, kad naujausia AGESA versija, skirta AM5 pagrindinėms plokštėms, taip pat apima naujas nuorodas į „STX“, kuris reiškia „Strix Point“. Šis kodinis pavadinimas pasirodo kartu su RPL („Raphael“), PHX („Phoenix“) ir ankstesniais „Krackan“ įrašais:
Nors tai tiesiogiai nepatvirtina „Ryzen 9000G“ serijos, tačiau rodo, kad AMD pridėjo „Strix Point“ nuorodas, o tokios kompanijos kaip ASUS jau patvirtino, kad nauji APU yra ruošiami. Remiantis dabartine informacija, atrodo, kad „Ryzen 9000G“ serija gali būti neapsiriboti „Krackan“ – taip pat tikėtini „Strix Point“ variantai.
