Parodytas „Witcher 4“ „Unreal Engine 5.6“ techninis demo video

„CD Projekt Red“ ir „Epic“ ką tik leido gerbėjams žvilgtelti kaip atrodys sekantis „Witcher“ žaidimas, ir taip, jis veikia „Unreal Engine 5.6“ varikliu. Demo versija buvo pristatyta „Epic State of Unreal“ konferencijoje ir veikia 60 FPS greičiu su ray tracing naudojant „PlayStation 5“.

Šį kartą Geraltas pasitraukia į šalį, o Ciri perima lyderės vaidmenį. Demo versijoje ji joja per tankius miškus ir Valdrest miestelį, kuriame gausu atmosferinio apšvietimo, monstrų ir ugnies, be to, yra naujas ir daug realistiškesnis arklys, pavadintas Kelpie.

CDPR oficialiai atsisakė savo „REDengine“ ir dabar visus būsimus žaidimus, įskaitant „Cyberpunk 2“, kuria su „Unreal Engine“ varikliu. Šis pokytis įvyko po to, kai „Cyberpunk 2077“ veikimo problemos privertė studiją pereiti prie stabilesnės platformos.

Dar nėra žinoma išleidimo data, bet aišku, kad „Witcher 4“ yra intensyviai kuriamas. Kol kas nėra paminėta apie vaizdo plokščių reikalavimus, bet jei senasis PS5 gali susidoroti su tokia grafika, tai turėtų pavykti ir bet kuriai šiuolaikinei vaizdo plokštei.