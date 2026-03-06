Pranešta, kad į prekybos vietas grįš RTX 3060
NVIDIA „GeForce RTX 3060“, vidutinės klasės GPU, kuris jau yra dviejų kartų senumo, šį mėnesį, kaip pranešama, grįš į NVIDIA tiekimą. Pagal kinų „Board Channels“, NVIDIA planuoja kovo viduryje papildyti „Ampere“ GPU atsargas, o tai atitinka ankstesnius gandus, kad šis modelis bus atgaivintas 2026 m. pirmąjį ketvirtį. Po to kai atsargų gaus NVIDIA partneriai šios vaizdo plokštės vėl atsiras parduotuvėse.
Įdomu tai, kad neaišku, kuri RTX 3060 versija bus vėl pristatyta – ar tai bus originalus 12 GB modelis su 192 bitų pločio atminties magistrale, ar naujesnis 8 GB variantas su 128 bitų magistrale. NVIDIA sprendimas grąžinti šį senesnį modelį yra mįslingas, ypač atsižvelgiant į tai, kad jis yra dviejų kartų senesnumo ir pasirodo esant atminties tiekimo grandinės trūkumui. Tačiau šis senesnis modelis naudoja GDDR6 atmintį, kuri gali būti lengviau prieinama, nes naujesnė GDDR7 yra naudojama moderniuose „Blackwell“ GPU.
