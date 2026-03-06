Aiškėja RTX 5050 9 GB išleidimo laikotarpis
Pasak „Benchlife“ RTX 5050 9 GB yra realus produktas, o šis šaltinis dažnai yra vienas iš greičiausių patvirtinančių ankstyvą informaciją apie plokščių partnerius ir jų rengiamas vaizdo plokštes. Reikia suprasti, kad NVIDIA vis dar gali pakeisti specifikacijas ciklo pabaigoje, o RTX 5050 9 GB rinkos stadijos gali nepasiekti visai.
Ši naujiena yra tiesa…
Anksčiau buvo gandų, kad „GeForce RTX 50“ serijoje bus naudojami 3 GB GDDR7 lustai, tačiau tikrovė šiek tiek skiriasi nuo ankstesnių gandų, nes produktas, kuriame naudojami 3 GB GDDR7 lustai, yra „GeForce RTX 5050“.
NVIDIA „Blackwell“ GPU architektūroje „GeForce RTX 5050“ yra vienintelis produktas, kuriame naudojami GDDR6 atminties lustai. Tačiau dabar patvirtinta, kad „Computex 2026“ parodoje galėsime pamatyti „NVIDIA GeForce RTX 5050“ su GDDR7 lustais. Pagrindinė to priežastis, žinoma, yra GDDR6 paklausa ir pasiūla. Žinoma, tai nereiškia, kad GDDR7 bus atnaujinta nuo 8 GB iki 12 GB.
— „Benchlife“
„Benchlife“ teigia, kad NVIDIA siekia pristatyti šį naują modelį maždaug „Computex“ parodoje, kuri vyks birželio pradžioje. Konteksto požiūriu, originalus „GeForce RTX 5050“ buvo išleistas praėjusių metų liepos mėnesį, taigi tai būtų artima jo pirmosios metinės sukakties data. Neaišku, ar „Computex“ paroda bus skirta paskelbimui, ar faktiniam išleidimui, taigi prieinamumas gali būti vėlesnis.
Verta prisiminti, kad „GeForce RTX 5050“ nebuvo pozicionuojama kaip standartinis mažmeninės prekybos modelis. Ji buvo skirta pirmiausia OEM ir sistemų integratoriams, bet taip pat pasirodė ir mažmeninės prekybos kanaluose.
Naujausi komentarai