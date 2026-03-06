„Monitors Unboxed“ paskelbė 2 metų QD-OLED išdegimo rezultatus
„Monitors Unboxed“ paskelbė dvejų metų atnaujinimą, susijusį su nuolatiniu „MSI MPG 321URX“ QD-OLED išdegimo testu. Monitorius buvo naudojamas sunkiausiomis salygomis, kai kompiuteris dirbo ilgą laiką su statiniu turiniu, „Windows“ šviesiuoju režimu ir keliais OLED ekranams nepalankiais įpročiais, pvz., agresyviais miego laikmačiais ar užduočių juostos paslėpimu. Kanalas praneša, kad per dvejus metus monitorius buvo naudojamas maždaug 6500 valandų esant apie 200 nitų ryškumui, o ekranas reguliariai registruodavo ekrano kompensavimo ciklus.
Labiausiai matomi artefaktai išlieka tokie patys kaip ankstesniuose atnaujinimuose. Prie centro yra vertikali linija, susijusi su greta esančiais langų išdėstymais, taip pat atvirkštinis išdegimas apačioje, kur yra „Windows“ užduočių juosta. Po 24 mėnesių „Monitors Unboxed“ taip pat teigia, kad dabar matomas ankstyvas piktogramos formos išdegimas užduočių juostos srityje, apibūdinamas kaip silpni šešėliai, o ne aiškiai įskaitomos piktogramos formos.
„Monitors Unboxed“ teigia, kad nevienodas nusidėvėjimas daugiausia priklauso nuo to, kaip subpikseliai sensta laikui bėgant. Atlikus matavimus, baltas taškas šiek tiek pasislinko, o visos ekrano ryškumas šiek tiek sumažėjo, palyginti su ankstesniais patikrinimais.
Apie viską plačiau „Monitors Unboxed“ video.
