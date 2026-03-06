„Microsoft“ patvirtino būsimo kartos „Xbox“, bus PC žaidimų palaikymas
„Microsoft“ pradėjo reklamuoti savo naujos kartos „Xbox“ aparatūrą. Bendrovė naudoja kodinį pavadinimą „Project Helix“ ir jau pozicionuoja šį įrenginį kaip sistemą, kurioje bus galima žaisti tiek „Xbox“, tiek kompiuterinius žaidimus.
Šią informaciją pateikė „Microsoft Gaming“ generalinė direktorė Asha Sharma, kuri po vidinio „Xbox“ susitikimo paskelbė apie tai „X“. Sharma sakė, kad „Project Helix“ „bus lyderis pagal našumą“ ir „leis žaisti „Xbox“ ir kompiuterinius žaidimus“, ir pridūrė, kad planuoja tai aptarti su partneriais ir studijomis savo pirmąją GDC kitą savaitę.
„Xbox“ oficiali „X“ paskyra taip pat patvirtino kodinį pavadinimą atskirame įraše. „Microsoft“ neatskleidė specifikacijų, išleidimo laiko, kainos ar produkto pavadinimo. Kol kas informacija apsiriboja kodiniu pavadinimu ir pažadu, kad bus palaikomas „Xbox“ ir PC žaidimų bibliotekų tarpusavio suderinamumas.
Kadangi Sharma savo įraše tiesiogiai paminėjo GDC, atrodo, kad tai yra ne vartotojams skirtas produkto išleidimo pranešimas, o platesnio pobūdžio pokalbių su partneriais pradžia. Papildoma techninė informacija greičiausiai bus pateikta vėliau, kai „Microsoft“ bus pasirengusi paaiškinti, kaip „PC žaidimų“ suderinamumas veiks šioje platformoje.
