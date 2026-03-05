„Ryzen AI 400“ serijos procesoriai turės dar mažiau PCIe linijų nei 8000G serija
Pirmadienį AMD paskelbė apie naujausius „Ryzen AI 400“ serijos ir „Ryzen AI PRO 400“ serijos stalinių kompiuterių procesorius, pagrįstus „Gorgon Point“ silicio technologija ir „Zen 5“ branduolio konfigūracija. Ši karta seka po „Ryzen 8000G“ serijos, žinomos kaip „Phoenix Point“. Tačiau paaiškėjo, kad „Ryzen AI 400“ serija sumažina naudotinų PCIe linijų skaičių, palyginti su ankstesne „Ryzen 8000G“ karta.
Naujas aukščiausios klasės modelis siūlo 16 PCIe 4.0 linijų (8000G serija – 20 PCIe linijų), bet sistemai bus prieinamos tik 12 linijų. Keturios iš šių PCIe linijų naudojamos lustų rinkinio jungčiai, kuri jungia AM5 lizdą su pagrindinės plokštės lustų rinkiniu, todėl galutiniam naudotojui lieka mažiau juostų. Žemesnės klasės lustai gali teikti tik 10 naudingų linijų, o to nepakanka, kad AM5 pagrindinės plokštės PCIe 4.0 jungtyje būtų galima naudoti visą 16x linijų skaičių. Kai naudotojas įdiegia M.2 PCIe NVMe SSD, atskirai grafikos plokštei lieka tik aštuonios linijos, o tai reiškia, kad GPU veiks x8 režimu, o ne x16.
Tai ne tokia didelė bėda jeigu su AMD APU naudojate RTX 5050 ar RTX 5060, kurios turi tik x8 PCIe jungties elektrinę dalį, bet naudojant galingesnę vaizdo plokštę gali būti jaučiami nedidelis spartos praradimai dėl per mažo duomenų pralaidymo.
