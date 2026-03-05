NVIDIA planuose RTX 5050 su 9 GB atminties, bet su 96 bit valdikliu
NVIDIA, kaip pranešama, į „GeForce RTX 50“ stalinių kompiuterių vaizdo plokščių seriją įdės 3 GB atminties modulius, bet tai nebus tai ko visi tikisi. Tai taip pat nėra „GeForce RTX 50 SUPER“ atnaujinimo dalis. Pagal MEGAsizeGPU, NVIDIA ruošia atnaujinti žemiausios klasės modelį modelį, GeForce RTX 5050, naudodama 3 GB modulius.
Atnaujinta plokštė turės 9 GB atminties, naudojant tris 3 GB modulius. Tai reikštų kitokią atminties konfigūraciją nei dabartiniame modelyje. Informatoriaus teigimu, NVIDIA naudos 96 bitų atminties magistralę su trimis moduliais, o tai sumažintų atminties pralaidumą, bet NVIDIA tam turi sprendimą.
Įdomu tai, kad dabartinė RTX 5050 turi GDDR6 atmintį (vienintelis toks modelis RTX 50 serijoje), kurios greitis yra 20 Gbps. Perėjus prie GDDR7 atminties, RTX 5050 iš tiesų turės siauresnę atminties magistralę, bet pralaidumas bus didesnis, jei bus naudojami 28 Gbps moduliai.
