NVIDIA išleido „GeForce 595.76 Hotfix“ tvarkyklę
NVIDIA išleido „GeForce 595.76 Hotfix“ tvarkyklę, tikslinį atnaujinimą, skirtą RTX 50 serijos įtampos elgsenai išspręsti. Pati problema iškilo dėl „GeForce 595.71“ tvarkyklės, kai buvo pranešta, kad kai kurios RTX 50 plokštės pasiekdavo akivaizdžią įtampos ribą, kuri sumažindavo boost algoritmo veikimą ir ribodavo spartinimo galimybes. Pranešimuose buvo aprašyti mažesni nei tikėtasi boost dažniai kai kuriais atvejais, susiję su ribotu įtampos veikimu.
„GeForce 595.76 Hotfix“ rasite čia.
GeForce Hotfix Display Driver version 595.76 is based on our latest Game Ready Driver 595.71. This hotfix addresses the following:
- When the graphics card is overclocked, GPU voltage may become capped, preventing it from boosting to expected levels [5934973]
- [Resident Evil Requiem] White glowing light/dots may appear in game when Subsurface Scattering is enabled [5915673]
- Improved path tracing performance in Resident Evil Requiem [5938207]
- [Star Citizen] Game client crashes when launched [5935027]
- Intermittent application crash or driver timeout may be observed when playing multi-key DRM content in a browser on HDCP 1.x monitors [5934450]
