„Apple“ pristato „M5 Pro“ ir „M5 Max“ lustus, kurie debiutuos naujuosiuose „Apple MacBook Pro 14 / 16“ modeliuose.
Tiek „M5 Pro“, tiek „M5 Max“ naudoja visiškai naują „Apple“ „Fusion Architecture“, kuri sujungia du trečiosios kartos 3 nanometrų lustus, naudojant pažangią pakuotę. Abu lustai turi naują 18 branduolių procesorių, kuris yra bendras „M5 Pro“ ir „M5 Max“, keičiamo dydžio grafikos procesorių, „Media Engine“, suvienodintą atminties valdiklį, „Neural Engine“ ir „Thunderbolt 5“ funkcijas.
Tiek „M5 Pro“, tiek „M5 Max“ turi bendrą 18 branduolių procesorių su 6 super branduoliais ir 12 visiškai naujų našumo branduolių – nepaisant naujoviško pavadinimo, jie veikia kaip senieji našumo/efektyvumo branduoliai. Verta paminėti, kad „Pro“ ir „Max“ turi tą pačią CPU branduolių konfigūraciją – „M4 Pro“ ir „M4 Max“ skiriasi, „Pro“ turi iš viso 14 branduolių, 10 našumo ir 4 efektyvumo, o „Max“ turi 16 branduolių, 6 našumo ir 10 efektyvumo.
Grįžtant prie „M5 Pro“ ir „M5 Max“, „Apple“ teigia, kad jų naujasis superbranduolys yra pirmaujantis rinkoje ir turės greičiausią vienos gijos našumą, kurį užtikrina padidintas pralaidumas, nauja spartinančiosios atminties hierarchija ir patobulintas šakų prognozavimas. Nauji našumo branduoliai yra optimizuoti geresniam energijos efektyvumui ir daugiagijam našumui profesionaliems darbo krūviams. „Apple“ teigia, kad naujasis procesorius padidina našumą iki 40 %.
„M5 Pro“ turi 20 branduolių GPU ir 16 branduolių „Neural Engine“, o „M5 Max“ gali būti konfigūruotas su 32 branduolių GPU arba 40 branduolių GPU. Kiekvienas grafikos branduolys turi „Neural Accelerator“ ir didesnį suvienodintą atminties pralaidumą. „Apple“ teigia, kad naujasis GPU padidina AI skaičiavimo našumą 4 kartus, palyginti su „M4 Pro“ ir „M4 Max“. Tuo tarpu naujasis „M5 Pro/Max“ GPU padidina ray tracing našumą 35 %.
