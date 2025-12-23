Prognozuojama, kad kompiuterių ir telefonų kainos 2026 m. kils 8 %
IT rinkos tyrimų ir analizės bendrovė IDC įspėja, kad jei DRAM trūkumas dar labiau padidės, kitais metais kompiuterių pardavimai gali sumažėti net 8,9 proc. Net esant dabartinėms sąlygoms, tikimasi, kad rinka susitrauks dar 4,9 proc., palyginti su ankstesne prognoze, kad 2026 m. ji sumažės 2,4 proc.
Kompiuterių gamintojai ruošiasi iki 8 proc. kainų kilimui, nes atminties trūkumas didina komponentų kainas. Didžiausi prekių ženklai, įskaitant „Dell“, „Lenovo“, HP, ASUS ir „Acer“, jau patvirtino artėjančius kainų padidėjimus, o analitikai tikisi, kad kiti OEM gamintojai paseks jų pavyzdžiu, o tai reiškia, kad vartotojai artimiausiais mėnesiais gali sulaukti žymiai didesnio kompiuterių kainų kilimo.
IDC ekspertai prognozuoja, kad NAND ir DRAM trūkumas tęsis iki 2027 m., o tai reikš pigios ir gausios atminties bei saugojimo eros pabaigą. Kainų kilimas PC pramonei ateina sudėtingu metu, nes „Microsoft“ skatina naudotojus pereiti prie atminties intensyvių, dirbtinio intelekto technologijoms pritaikytų kompiuterių, spalio mėn. pasibaigus pagrindinei „Windows 10“ palaikymo programai.
Kylančios atminties kainos taip pat gali padidinti išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių kainas kitais metais, priversdamos gamintojus didinti kainas arba mažinti specifikacijas. Vidutinė išmaniųjų telefonų pardavimo kaina gali padidėti nuo trijų iki penkių procentų pagal vidutinį scenarijų arba nuo šešių iki aštuonių procentų pagal pesimistiškesnį scenarijų. Dėl mažų maržų labiausiai nukentės pigesnių prekių ženklų gamintojai, tokie kaip TCL, „Transsion“, „Xiaomi“, „Realme“, „Oppo“, „Vivo“, „Honor“ ir „Huawei“, kurie, tikėtina, papildomas išlaidas perkels vartotojams.
Atvirkščiai, „Samsung“ ir „Apple“ gali laikytis laukimo pozicijos, nes jau užsitikrino atminties tiekimą ateinantiems 18–24 mėnesiams, o tai apsaugo juos nuo staigių kainų svyravimų. Tačiau dėl susiaurėjusios rinkos jie negalės padidinti RAM nuo 12 GB iki 16 GB naujos kartos flagmanuose.
Jei atminties trūkumas tęsis iki 2027 m., vartotojai gali susidurti su žymiai didesnėmis atminties atnaujinimo ir naujų SSD kainomis. Kadangi greito pagerėjimo nesitikima, PC ir išmaniųjų telefonų rinkose išlaidos gali toliau didėti, kol pasiūlos ir paklausos disbalansas pradės mažėti.
