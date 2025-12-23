AMD dominuoja „Amazon“ labiausiai parduodamų procesorių sąraše
Dabar 14 geriausiai parduodamų „Amazon“ procesorių yra AMD modeliai, o iš 20 geriausiai parduodamų procesorių 19 yra AMD modeliai. Nenuostabu, kad „Ryzen 7 9800X3D“ šiuo metu yra populiariausias procesorius „Amazon.com“ svetainėje. Praėjusių metų apžvalgoje „Naujuoju žaidimų karaliumi“ pavadintas lustas kainuoja 469 JAV dolerius – tik šiek tiek daugiau nei jo 450 JAV dolerių rekomenduojama mažmeninė kaina. „Amazon“ dešimtuke „Ryzen 7 7800X3D“ užima trečią vietą, įrodydamas savo ilgalaikį populiarumą.
Likusį dvidešimtuką sudaro „Zen 5“, „Zen 4“ ir „Zen 3“ AMD procesoriai. Net „Zen 2“ „Ryzen 5 3600“ užima septintą vietą. Dvidešimtuke yra tik vienas „Intel“ procesorius: „Core i9 -14900K“. Tai nėra didelis siurprizas, nes „Arrow Lake“ pasirodė esąs didelis „Intel“ nusivylimas. AMD taip pat dominuoja už Amazon 20-uko ribų, užimdama keturias iš šešių vietų tarp 21 ir 26. „Intel 12900K“ ir 12600K užima likusias dvi vietas.
