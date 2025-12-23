Kol kas 5K žaidimams nepasiekiama svajonė, springsta net RTX 5090
Praeis daug laiko, kol 5K monitoriai taps populiariu pasirinkimu. ASUS Kinijos atstovas Tony Yu paskelbė „ROG Strix 27 Pro“ monitoriaus išpakavimo ir pirmojo išbandymo vaizdo įrašą. Tai tas pats monitorius, kurį mes žinome kaip XG27JCG. Tai vienas iš pirmųjų „populiarių“ ASUS 5K monitorių, turintis 27 colių ekraną su 5K ir aukšto atnaujinimo dažnio „dvigubo režimo“ funkcija. Ekranas veikia 5120×2880 raiška iki 180 Hz arba perjungiamas į 2560×1440 raišką iki 330 Hz.
27 colių ekrane 5K padidina pikselių tankį iki maždaug 218 PPI. Yu parodo, kodėl „Windows“ mastelio keitimas yra svarbus esant tokiam tankiui. Jis naudojo 200 % mastelio keitimą, nes 100 % mastelis apsunkina teksto skaitymą. Palyginimui, 32 colių 4K konfigūracijos dažnai naudoja apie 150 % mastelio keitimą. 5K taip pat turi apie 78 % daugiau pikselių nei 4K, todėl GPU apkrova greitai didėja.
Dėl našumo Tony palygino „Cyberpunk 2077“ 5K ir 4K raiška sistemoje su AMD „Ryzen 9 9950X3D“ ir NVIDIA „GeForce RTX 5090D“. Įjungus spindulių sekimą, DLSS nustatant į „Balanced“ ir išjungus kadrų generavimą, vidutinis našumas buvo 51,39 FPS esant 5120×2880 raiškai. Su tais pačiais nustatymais vidutinis FPS rodiklis buvo 77,40 FPS esant 3840×2160 raiškai. Kitaip tariant, 5K pasiekė apie 66,4 % 4K kadrų dažnio, o 4K buvo apie 50,6 % greitesnis šiame teste.
Šis greitas testas rodo, kad net NVIDIA flagmanas GPU, su įjungtu DLSS ir maksimaliai nustatytu spindulių sekimu, sunkiai pasiekia 60 FPS prie 5K raiškos. Prieš keletą metų NVIDIA surengė didelę rinkodaros kampaniją su žinomais technologijų įtakos veikėjais, teigdama, kad 8K yra nauja premium žaidimų skiriamoji geba. Atrodo, kad iki to dar liko kelios GPU kartos.
Kaip 5k gali tempt jei 4k normaliai netempia? Ir šiaip 60 FPS riba jau darosi atgyvenęs reikalas, mažai kas žaidimą ant 60 FPS laiko gera žaidimo patirtim. Info kiek klaidinanti dėl Cyberpunk testų.
Stock 5090 4k Cyberpunk DLSS Balanced:
Ray Tracing: 106,47
Path Tracing 80.53
Ir žaidimas dar turi 20 modų kurie numuša kelis procentus FPS.