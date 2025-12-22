Žaidėjai skatina OLED monitorių pardavimus, ASUS pagal pardavimus aplenkė „Samsung“
2025 m. trečiąjį ketvirtį pasaulinės OLED monitorių pardavimų apimtys pasiekė 644 000 vienetų, tai yra 12 % daugiau nei praėjusį ketvirtį ir 65 % daugiau nei prieš metus. Prognozuojama, kad per visus metus pardavimų apimtys sieks 2,62 mln. vienetų, o tai reiškia 84 % metinį augimą, nes panelių gamintojai ir prekių ženklai aktyviai skatina šios kategorijos produktų pardavimus.
Šį augimą skatina žaidėjai, nes OLED siūlo tai ko jiems: platų spalvų spektrą, didelį kontrastą ir greitą reakcijos laiką. Daugelis dabartinių modelių palaiko 240 Hz ar didesnį atnaujinimo dažnį, todėl OLED yra laikoma ne nišine technologija, o flagmanine pasirinkimo galimybe aukščiausios klasės žaidimų segmente.
Kalbant apie prekės ženklų rinkos dalį, „TrendForce“ praneša apie reikšmingus pokyčius OLED monitorių reitingų viršūnėje 2025 m. III ketvirtį. ASUS aplenkė „Samsung“ ir tapo pirmaujančiu OLED monitorių prekės ženklu, užimdamas 21,9 % pasaulinės rinkos.
ASUS veiklos rezultatai yra susiję su plačiu produktų asortimentu, o ne su viena flagmanine serija. Bendrovė išplėtė savo veiklą už ROG žaidimų monitorių ribų ir įtraukė „ProArt OLED“ modelius kūrėjams, taip pat nešiojamus ir sulenkiamus dviejų ekranų monitorius, skirtus mobilumui ir specializuotiems darbo srautams.
„TrendForce“ teigia, kad ši diversifikacija ir nuolatinės produktų inovacijos sustiprino ASUS pozicijas vidutinės ir aukštos klasės segmente, o bendrovės OLED pristatymų skaičius 2025 m. turėtų būti didžiausias pasaulyje.
„Samsung“, kuri dabar užima antrą vietą su 18 % pasaulinės OLED monitorių rinkos dalies, nuo 2025 m. pirmojo iki trečiojo ketvirčio išlaikė palyginti stabilų pristatymų lygį. „TrendForce“ pažymi, kad įmonė metų pradžioje sutelkė dėmesį į flagmanų modelių pardavimus, o vėliau išplėtė savo asortimentą.
