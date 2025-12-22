NVIDIA ir „SK Hynix“ kuria AI SSD, planuojama 10 kartų didesnė sparta
Neseniai vykusioje konferencijoje „SK Hynix“ viceprezidentas Kim Cheon-seong paskelbė, kad Korėjos atminties gamintojas bendradarbiauja su NVIDIA siekdamas dešimteriopai padidinti SSD našumą. Korėjos žiniasklaidos priemonės „Chosun“ teigimu, Kim sakė, kad jo įmonė kartu su NVIDIA kuria naują SSD, kurio našumas bus dešimt kartų didesnis.
Bendrovės naują koncepciją vadina dviem kodiniais pavadinimais: „Storage Next“ (NVIDIA) ir „AI-NP“ („SK Hynix“), kuris yra trumpinys nuo „AI NAND performance“ (AI NAND našumas). Plėtra tebėra koncepcijos patvirtinimo etape, o prototipas turėtų būti baigtas iki 2026 m. pabaigos.
„SK Hynix“ siekia, kad šis naujos kartos AI SSD pasiektų 100 milijonų įvesties/išvesties operacijų per sekundę (IOPS) – tai žymiai daugiau nei įprastų įmonėms skirtų SSD našumas. Tokio masto pasiekimas reikštų didelį architektūros šuolį, kuris veiksmingai užpildytų spragą tarp atminties ir saugojimo AI infrastruktūroje.
Šių pastangų motyvacija kyla iš duomenų prieigos kliūčių, randamų dabartiniuose AI darbo krūviuose. Šiandienos didelio masto išvadų modeliai remiasi nuolatiniu didelio skaičiaus modelių parametrų paieška, o tai yra užduotis, kurios įprastos HBM arba DRAM technologijos negali efektyviai atlikti dideliu mastu. „Storage Next“ vizija yra sukurti pseudopamatinį sluoksnį, naudojant NAND flash ir pažangias valdiklio technologijas, kurios yra specialiai sukurtos AI skaičiavimams, o ne bendrosios paskirties saugojimui.
Bendras projektas taip pat rodo galimą domino efektą rinkoje. NAND tiekimo grandinės jau patiria spaudimą dėl augančios paklausos debesų ir AI paslaugoms, o specializuotas AI SSD galėtų sustiprinti tą spaudimą. Pramonės stebėtojai iškėlė galimybę, kad DRAM tipo tiekimo krizė gali įvykti, jei tokios aukštos kokybės NAND sprendimai taps pagrindiniais AI taikymuose.
