Pardavėjai siūlo įsigyti surinktą stalinį kompiuterį be RAM
„Paradox Customs“ teigia, kad į savo iš anksto paruoštą konfigūratorių įtraukia „be RAM“ parinktį, nurodydamas nuolatinis trūkumas ir kylančios atminties kainos. Jei jau turite atminties modulius, galite užsisakyti kompiuterį be atminties ir įdėti savo komplektą.
Tai yra problema, nes ne visi perkantys jau surinktą kompiuterį žinos kokios RAM atminties reikia šiai sistemai, o tai padidina klaidų riziką. Taip pat ne visi mokės įjungi XMP ar EXPO profilius BIOS, dėl ko RAM atmintis veiks baziniais dažniais ir sistemos sparta bus mažesnė.
