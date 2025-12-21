„Samsung Galaxy S26“ serija turėtų pasirodyti vasarį
„Samsung“ oficialiai pristatė „Exynos 2600“ lustą, kuris, manoma, bus įdiegtas kai kuriuose būsimos „Galaxy S26“ serijos modeliuose kai kuriose rinkose. Apie šį įvykį pranešusi Korėjos žiniasklaida dar kartą patvirtino, kad „Galaxy S26“ serija bus oficialiai pristatyta vasario mėnesį specialioje renginyje, kuris vyks JAV.
Apie tai buvo kalbama lapkričio pradžioje, bet po kelių savaičių pasirodė kita informacija, kad iš tikrųjų pristatymas įvyks sausio mėnesį. Taigi, jei sekate naujienas, vasaris vėl atrodo esąs lyderis, bet nenustebkite, jei po kelių dienų pasirodys kita informacija, prieštaraujanti šiai, ir taip toliau. Žinoma, viskas yra tik spekuliacijos, kol „Samsung“ nepaskelbs oficialaus pranešimo.
