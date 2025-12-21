„Samsung“ praneša apie „Exynos 2600“, pirmas mobilus lustas pagamintas naudojant 2 nm
„Samsung“ „Exynos 2600“ dabar yra oficialus po bendrovės pranešimo. „Exynos 2600“, pagamintas naudojant „Samsung Foundry“ 2 nm GAA procesą, yra pirmasis pasaulyje 2 nm išmaniųjų telefonų lustas. Jame įdiegtas 10 branduolių procesorius, pagrįstas „Arm v9.3“ architektūra, ir debiutuoja „Heat Path Block“ (HPB) technologija, skirta šilumos valdymui pagerinti.
„Exynos 2600“ turi 10 branduolių procesorių, kurį sudaro vienas pagrindinis branduolys, trys aukštos kokybės branduoliai ir šeši aukšto efektyvumo branduoliai. Pagrindinis C1-Ultra branduolys veikia 3,8 GHz dažniu, trys C1 Pro branduoliai veikia 3,25 GHz dažniu, o dar šeši C1 Pro branduoliai veikia žemesniu 2,75 GHz dažniu. Pasak „Samsung“, naujasis lustas užtikrina iki 39 % didesnį našumą nei „Exynos 2500“, taip pat yra efektyvesnis energijos vartojimo atžvilgiu.
Dirbtinio intelekto srityje „Exynos 2600“ pristato naują NPU, kuris, kaip teigiama, užtikrina 113 % didesnį dirbtinio intelekto našumą, palyginti su jo pirmtaku. Lustas taip pat padidina saugumą tokiomis funkcijomis kaip virtualizacijos saugumas ir aparatine įranga paremta hibridinė pokvantinė kriptografija.
Žaidimams „Exynos 2600“ yra įrengtas „Xclipse 960“ GPU, kuris, „Samsung“ teigimu, užtikrina iki 50 % didesnį ray tracing našumą ir dvigubai didesnį skaičiavimo našumą, palyginti su „Exynos 2500“.
Vaizdo apdorojimo srityje lustas turi naują AI pagrįstą vizualinio suvokimo sistemą (VPS), leidžiančią tiksliau atpažinti scenas ir objektus. Jis palaiko iki 320 MP kameros jutiklius ir įdiegia gilaus mokymosi pagrįstą vaizdo triukšmo mažinimą, kad būtų galima geriau filmuoti esant silpnam apšvietimui.
„Exynos 2600“ taip pat debiutuoja su nauja „Samsung“ „Heat Path Block“ (HPB) technologija, kuri naudoja „High-k EMC“ medžiagą, siekiant pagerinti šilumos išsklaidymą ir užtikrinti nuolatinį aukštą našumą esant apkrovai ar žaidžiant žaidimus. Kitos pagrindinės specifikacijos apima LPDDR5X atminties, UFS 4.1 saugyklos ir 4K ekranų su atnaujinimo dažniu iki 120 Hz palaikymą. Tikimasi, kad „Samsung“ naudos „Exynos 2600“ būsimuose flagmanuose „Galaxy S26“ ir „Galaxy S26+“.
