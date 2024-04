RDNA 4 vaizdo plokštės gali gauti pakankamai lėtą 18 Gbps atmintį

Kepler vienas pirmųjų atskleidė, kad AMD atsisako savo planų dėl galingų „Navi“ 4 kartos grafikos procesorių. Vietoj to bus mažesni ir silpnesni grafikos procesoriai. Tikimasi, kad šie grafikos procesoriai varys tokias vaizdo plokštes kaip „Radeon RX 8800“, RX 8700, RX 8600 ir RX 8500, priklausomai nuo to, ar žvelgsime į stalinių, ar mobiliųjų įrenginių seriją. AMD nepatvirtino nei tokių vaizdo plokščių pasirodymo laiko, nei RDNA 4 diegimo apimties, tačiau naujausia informacija rodo, kad naujos kartos AMD vaizdo plokštės gali naudoti palyginti lėtą 18 Gb/s GDDR6 atmintį, nepaisant to, kad iki šiais metais tikimasi masiškai gaminti spartesnę GDDR7 atmintį. Būtent GDDR7 atmintį NVIDIA planuoja naudoti savo būsimoje RTX 5000 serijoje.

18 Gb/s spartos atmintis jau naudojama kai kuriuose AMD staliniams kompiuteriams skirtuose produktuose, pavyzdžiui, RX 7900 GRE arba RX 7700 XT, taip pat visuose „Navi 33“ modeliuose.