Rusijos bandymai blokuoti VPN sukėlė bankininkystės problemas
Rusijos valdžios institucijos deda dideles pastangas, siekdamos sugriežtinti interneto kontrolę. „Roskomnadzor“ neseniai pradėjo blokuoti „Telegram“, tačiau naudotojai ir toliau naudojasi šia platforma per VPN. Dabar Kremlius bando cenzūruoti ir pačius VPN, o toks daugiasluoksnis cenzūros metodas trikdo kai kurių svarbių šalies internetinių paslaugų veiklą.
Pasak „Telegram“ generalinio direktoriaus Pavel Durov, didėjančios Kremliaus pastangos kontroliuoti ir cenzūruoti pasaulinį internetą sukelia plačiai paplitusių problemų Rusijos naudotojams. Rusijoje gimęs verslininkas patvirtino, kad „Telegram“ dabar yra uždraustas šalyje, tačiau daugiau nei 50 milijonų rusų toliau kasdien juo naudojasi per VPN.
Maskvos valdžios institucijos jau kelerius metus bando kontroliuoti ir blokuoti VPN platformas, sakė P. Durov. Tačiau jų naujausios pastangos apriboti šifruotą srautą ir tuneliavimo protokolus sukėlė plačiai paplitusių bankinių programėlių problemų. Savaitgalį grynieji pinigai tapo vieninteliu patikimu mokėjimo būdu didžiojoje Rusijos dalyje.
Pasak cituojamų nenurodytų pramonės šaltinių, griežtos priemonės prieš VPN galėjo sukelti didelių ryšio problemų bankinėms platformoms. Pranešama, kad „Roskomnadzor“ filtravimo sistema buvo perkrauta, o tai sukėlė patikimumo ir tinklo stabilumo problemų visame Rusijos internete.
Rusija bando priversti savo piliečius naudotis vidaus programą „Max“, sukurtą suteikti prieigą prie socialinių tinklų ir mobiliųjų mokėjimo paslaugų – panašiai kaip veikia Kinijos „WeChat“ programa „Weixin“. Pekino valdžia turi neribotą prieigą prie viso srauto „Weixin“, o Kremlius, atrodo, siekia tokio paties kontrolės lygio su „Max“.
Naujausias Rusijos bandymas užblokuoti „Telegram“ sulaukė kritikos iš karių, Putino šalininkų tinklaraštininkų ir Rusijos karo su Ukraina rėmėjų. Nepaisant Durov asmeninių problemų su tarptautine teisingumo sistema, „Telegram“ toliau plačiai naudojamas kaip „paramos“ platforma Ukrainos fronto linijose. Durov teigė, kad piliečių prieigos ribojimas yra beprasmis užsiėmimas, pasmerktas žlugti – tiek Irane, tiek Rusijoje.
