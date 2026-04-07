„Corsair“ savo „Strix Halo“ kompiuterį pabrangino net 1100 USD
„Corsair“ padidino savo „AI Workstation 300“ serijos kompiuterių kainas JAV, o didžiausias kainos šuolis palietė aukščiausios klasės „Ryzen AI Max+ 395“ konfigūraciją. 128 GB RAM ir 4 TB kietojo disko modelio kaina dabar yra 3 399,99 JAV dolerių, o pradinė kaina buvo 2 299,99 JAV dolerių.
Kitos serijos modelių kainos taip pat pakilo, nors ir šiek tiek mažiau. Bazinio „Ryzen AI Max 385“, 64 GB, 1 TB modelio kaina pakilo nuo 1 599,99 JAV dolerių iki 1 699,99 JAV dolerių. „Ryzen AI Max+ 395“, 128 GB, 1 TB versijos kaina pakilo nuo 1 999,99 $ iki 2 699,99 $. Tai reiškia, kad trijų modelių kainos dabar padidėjo atitinkamai 100 $, 700 $ ir 1 100 $.
„Corsair“ dabartinėse parduotuvės puslapiuose nėra jokios informacijos, paaiškinančios kainų padidėjimą, tačiau pagrįsta manyti, kad tai gali būti susiję su didesnėmis atminties ir duomenų kaupiklių kainomis.
