„Intel“: „Raptor Lake“ procesoriai „niekur nedings“, bus daugiau hibridinių pagrindinių plokščių
„Intel“ teigia, kad „Raptor Lake“ procesoriai ir toliau bus pardavinėjami, net ir toliau diegiant naujesnius „Core Ultra“ produktus. Komentuodamas „Club386“, „Intel“ entuziastų kanalo viceprezidentas ir generalinis direktorius Robert Hallock sakė, kad „Raptor Lake“ „niekur nedings“, ir apibūdino ją kaip „svarbią dalį“ bendrovės plano, pridurdamas, kad ši platforma ir toliau bus „gausiai prieinama“.
Jūs matėte keletą naujų pagrindinių plokščių, palaikančių tiek DDR4, tiek DDR5 „Raptor Lake“ platformoje, pristatymų… Tai atspindi mūsų bendrą pasitikėjimą ir lūkesčius
— Robert Hallock, „Intel“ viceprezidentas
Hibridinės pagrindinės plokštės, kurios vienoje plokštėje priima tiek DDR4, tiek DDR5. Jis neseniai pristatytas „Raptor Lake“ pagrindines plokštes pavadino „tiltu tarp pasaulių“, ir tai sutampa su produktais, kurie jau pasirodė rinkoje. Būtent neseniai rinkoje pasirodė „ASRock“ H610M Combo II su DDR4 ir DDR5 palaikymu.
Tiesa, „ASRock“ plokštės konfigūracijoje yra tik vienas DDR4 lizdas, o tai reiškia, kad tai nėra pilnavertis dvikanalis DDR4 sprendimas. Dėl to ši pagrindinė plokštė yra labiau pereinamojo laikotarpio pasirinkimas nei idealus ilgalaikis sprendimas entuziastams.
