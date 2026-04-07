„Steam“ ruošia FPS prognozavimo įrankį
Atrodo, kad „Valve“ kuria kadrų dažnio įvertinimo įrankį „Steam“ platformai. Nuotraukoje matomi tekstiniai įrašai rodo, kad bus įdiegtas naujas „Framerate Estimator“ (kadrų dažnio įvertinimo įrankis), kuris leis naudotojams pasirinkti žaidimą ir kompiuterio konfigūraciją, o tada peržiūrėti numatomą kadrų dažnį, pagrįstą kitų „Steam“ naudotojų duomenimis.
Tai gali sutapti su tuo, ką „Valve“ jau pristatė oficialiuose „Steam“ kliento atnaujinimuose. „Valve“ pridėjo pasirinktinį nustatymą anonimiškiems žaidimo kadrų dažnio duomenims, teigdama, kad jie saugomi nesusieti su „Steam“ paskyra, bet identifikuojami pagal naudojamos aparatūros tipą. „Valve“ taip pat teigė, kad šie duomenys skirti padėti jai sužinoti apie žaidimų suderinamumą, o beta testavimas sutelktas į įrenginius, kuriuose veikia „SteamOS“.
Ekrano kopija rodo, kad „Steam“ išsaugos aparatinės įrangos profilius, atskirus procesoriaus, vaizdo plokštės ir sistemos RAM laukelius, taip pat žaidimų ir aparatinės įrangos „suderinimo mokymo“ įrašus. Tai rodo, kad sistema sukurta remiantis surinktais našumo duomenimis, o ne tik paprastu palyginimu su minimaliomis ir rekomenduojamomis specifikacijomis.
„Valve“ dar nepaskelbė jokio viešo FPS įrankio išleidimo datos ir nepatvirtino, kur šis įrankis pasirodys „Steam“ platformoje. Tai gali būti pasirengimas beta versijos išleidimui ir pradiniams bandymams, o ne kažkas, kas netrukus pasirodys viešame kliente.
