AI burbulas ruošiasi išpūsti spausdintinių plokščių kainas
Dėl tebevykstančio dirbtinio intelekto (AI) bumo jau išaugo atminties, saugojimo įrenginių ir procesorių kainos, o šis poveikis jaučiamas ir elektronikos gaminiuose, kuriuose naudojami šie komponentai. Nemanoma, kad dirbtinio intelekto duomenų centrų plėtros poveikis artimiausiu metu susilpnės, o situaciją dar labiau pablogina konfliktas tarp JAV ir Irano, kuris gali dar labiau pabloginti esamus tiekimo grandinės sutrikimus ir sukelti naujus. Technologijų pramonės tiekimo grandinės šaltiniai informavo „Nikkei Asia“, kad pagrindinių medžiagų trūkumas padidins spausdintinių plokščių ir kitų komponentų kainas.
Dėl trūkumo tikimasi, kad nešiojamųjų kompiuterių ir žaidimų įrenginių kainos toliau kils, nors poveikis išmaniesiems telefonams bus šiek tiek mažesnis. Taip pat tikimasi, kad šiais metais sumažės kietųjų diskų pasiūla, ir vargu ar padėtis pagerės iki 2027 m. pabaigos ar 2028 m.
Tikimasi, kad besitęsiantis karas tarp JAV ir Irano taip pat prisidės prie technologijų kainų augimo. Konflikto dėka žymiai sulėtėjo laivybos maršrutai, padidėjo ne tik naftos, bet ir daugelio kitų žaliavų bei mažiau žinomų komponentų, kurie yra svarbūs kasdieniniams produktams, kainos.
Pavyzdžiui, išorinių moduliacijos lazerių ir nuolatinės bangos lazerių trūkumas gali padidinti siųstuvų-imtuvų ir tam tikrų rūšių spausdintinių plokščių kainas. „Broadcom“ nurodė, kad spausdintinių plokščių užsakymų vykdymo terminai pailgėjo nuo šešių savaičių iki šešių mėnesių. Didėjančios transportavimo išlaidos taip pat atsiliepė sidabro, vario ir plastiko kainoms, o tai gali netgi pabranginti pakuotes. „Eternal Materials“ operacijų direktorius Henry Chen įspėjo, kad jei karas tęsis dar ilgai, gali trūkti tokių pagrindinių produktų kaip buteliai, plastikiniai maišeliai ir pirštinės.
Reiks naujajį INTEL Ultra Core 270K su gera MB prigriebti ,nes čia žiuriu bus nesibaigianti posiutpolkė…