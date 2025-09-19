„Steam“ nuo 2026 m. nebepalaikys 32 bit operacinių sistemų
Sunku įsivaizduoti, kad 2025 m. žaidėjai vis dar naudotų 32 bitų operacines sistemas, nebent jie naudotų „Linux“ arba nuo 2019 m. nebūtų atnaujinę savo grafikos aparatūros. NVIDIA oficialiai nutraukė 32 bitų tvarkyklių palaikymą 2018 m., o AMD tai padarė metais vėliau. Dėl to žaidimų palaikymas senesnėse 32 bitų sistemose yra minimalus.
„Valve“ paskelbė, kad nuo 2026 m. sausio 1 d. „Steam“ nebepalaikys 32 bitų operacinių sistemų. „Steam“ veiks tik su 64 bitų „Windows 10“ ir „Windows 11“, nes „Windows 7“ palaikymas jau baigtas. Pasak „Valve“, tik 0,01 % sistemų, dalyvavusių aparatinės įrangos tyrime, vis dar veikia 32 bitų režimu.
Nors sausio 1 d. oficialiai baigsis 32 bitų „Steam“ palaikymas, klientas nedelsiant nustos veikti. „Steam“ toliau veiks, bet nebebus atnaujinamas, o galiausiai paslaugos nustos veikti.
