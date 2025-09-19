NVIDIA ir „Intel“ paskelbė apie bendradarbiavimą. „Intel“ gamins procesorius su RTX grafika
NVIDIA ir „Intel“ paskelbė apie plataus masto bendradarbiavimą, apimantį kelias kartas dirbtinio intelekto infrastruktūros ir asmeninių kompiuterių produktų. Šis susitarimas yra daugiau nei įprastas partnerystės susitarimas, nes NVIDIA įsipareigojo investuoti 5 milijardus JAV dolerių į „Intel“ paprastąsias akcijas.
„Intel“ projektuos ir gamins specializuotus x86 procesorius NVIDIA dirbtinio intelekto platformoms, taip pat kurs naujus klientų SoC, kuriuose bus integruoti NVIDIA RTX grafikos procesorių plytelės. Šie produktai bus skirti duomenų centrams ir asmeniniams kompiuteriams, viename pakete sujungiant „Intel“ procesorių technologiją ir NVIDIA GPU patirtį.
NVIDIA generalinis direktorius Jensen Huang šį partnerystę apibūdino kaip istorinę:
„Šis bendradarbiavimas glaudžiai susieja NVIDIA AI ir greitintuvų skaičiavimo sistemą su „Intel“ procesoriais ir plačia x86 ekosistema – tai dviejų pasaulinio lygio platformų susijungimas. Kartu mes išplėsime savo ekosistemas ir padėsime pagrindą naujai skaičiavimo erai.“
— Jensen Huang, NVIDIA generalinis direktorius
„Intel“ generalinis direktorius Lip-Bu Tan sakė, kad šis bendradarbiavimas pabrėžia abiejų įmonių papildomus privalumus, nurodydamas „Intel“ x86 pagrindą ir pakavimo galimybes bei NVIDIA lyderystę greitintuvų skaičiavimo srityje.
„Intel x86 architektūra jau dešimtmečius yra modernių skaičiavimų pagrindas – ir mes diegiame naujoves visoje savo produktų serijoje, kad galėtume patenkinti ateities darbo krūvius“,
— Lip-Bu Tan, „Intel“ generalinis direktorius
Šis pranešimas sukėlė bangą rinkoje ir iškėlė klausimų apie „Intel“ grafikos verslą. Pagrindinis klausimas, į kurį „Intel“ neatsakė, yra tai, kas nutiks „Arc“ grafikai. Trumpai tariant, „Intel“ nepatvirtino jokių pokyčių GPU padalinyje ir to, ar „Arc“ GPU bus toliau gaminami.
„Intel“ išleido trumpą ir mįslingą pareiškimą:
„Šiuo metu mes neaptariame konkrečių planų, tačiau bendradarbiavimas papildo „Intel“ planus ir „Intel“ toliau siūlys GPU produktus.“
— „Intel“ atstovas spaudai „PC World“
pasiruoskite moketi dar daugiau