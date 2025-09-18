Jokių kompromisų: išskirtinis greitis ir aukščiausios kokybės vaizdas su AGON PRO AG276QKD2
„AGON by AOC“: 500 Hz greitis ir aukščiausios kokybės QD-OLED
Jokių kompromisų: išskirtinis greitis ir aukščiausios kokybės vaizdas su AGON PRO AG276QKD2
Amsterdamas, 2025 m. rugsėjo 18 d. „AGON by AOC“ – pasaulyje pirmaujantis žaidimų monitorių1 prekės ženklas – pristato AGON PRO AG276QKD2 – naują 26,5 colių (67,3 cm) QD-OLED žaidimų monitorių, pasižymintį 500 Hz atnaujinimo dažniu ir trečios kartos QD-OLED ekranu. Šis monitorius gali pasigirti žaibišku iki 0,03 ms atsako laiku („GtG“), kurio reikalauja esporto profesionalai, ir nuostabiu kontrastu bei spalvų tikslumu, būdingu QD-OLED ekranams. Ateities technologijos, tokios kaip „DisplayHDR True Black 500“ ir „DisplayPort 2.1“ jungtis, paverčia AG276QKD2 nauju žaidimų monitorių standartu.
QD-OLED pakeis žaidimų varžybas
AG276QKD2 monitorius pasižymi stulbinančiai aukštu 500 Hz atnaujinimo dažniu, kurio reikalauja profesionalus esportas, ir jau gerai žinoma QD-OLED technologijos dovanojama vaizdo kokybe. Profesionalūs ir pusiau profesionalūs žaidėjai, taip pat žaidimų entuziastai akimirksniu patirs aukšto atnaujinimo dažnio pranašumą ir krištolo skaidrumo vaizdo kokybę, kuri atskleidžia kiekvieną detalę net ir įtemptoje varžybų aplinkoje.
Šis monitorius, pasižymintis QHD (2560 x 1440) raiška optimaliame 26,5 colių formate, puikiai tinka šiuolaikiniams žaidimams. 110,84 pikselių colyje tankis reiškia, kad šis monitorius pasižymi puikiu detalumu, bet perdėtai neapkrauna aukščiausios klasės vaizdo plokščių, leisdamas joms pasinaudoti 500 Hz atnaujinimo dažnio suteikiamomis galimybėmis.
HDR grožis nustato naujus standartus
Lyginant su ankstesniais AGON PRO QD-OLED modeliais, kuriuose įdiegta „DisplayHDR True Black 400“ technologija, AG276QKD2 monitorius „DisplayHDR True Black 500“ dėka dovanos dar ryškesnes spalvas. Šis patobulinimas užtikrina maksimalų 1000 cd/m² (APL 3 %), 515 cd/m² (APL 10 %) ir 300 cd/m² ryškumą visiškai baltame ekrane, o tai yra žymiai geresnis rodiklis nei ankstesnių modelių. Kartu su praktiškai begaliniu QD-OLED kontrasto santykiu tai užtikrina tobulą juodą spalvą ir ryškias detales net ir tamsiausiuose žaidimo kampuose. Šis monitorius taip pat palaiko 10 bitų spalvų gylį ir perteikia 1,07 milijardus spalvų – jis gali pasigirti išskirtine 99,1 % DCI-P3, 98,0 % „Adobe RGB“ ir 147,6 % sRGB spalvų gamų aprėptimi. Taigi, jis tinka tiek žaidimui, tiek profesionaliam turinio kūrimui.
0,03 ms atsako laikas („GtG“) praktiškai panaikina vaizdo dvejinimąsi ir judesių suliejimą, o atspindžius mažinanti ekrano danga užtikrina optimalų matomumą net ir ryškiai apšviestoje aplinkoje.
„AG276QKD2 atspindi viską, ko išmokome apie tai, ko iš tikrųjų reikia varžybose dalyvaujantiems žaidėjams“, sako Césaris Acosta, „AGON by AOC“ žaidimų produktų vadovas. „Naujausias AGON PRO serijos papildymas pasižymi 500 Hz galia ir įspūdinga vaizdo kokybe, kurią suteikia QD-OLED. Profesionalūs žaidėjai dabar gali naudotis itin aukštu atnaujinimo dažniu ir geresniu kontrastu, kurio jiems reikia varžyboms, profesionaliam spalvų tikslumui, turinio vartojimui ir kūrimui.“
Ateičiai atsparios jungtys su aukščiausios kokybės priedais
AG276QKD2 monitorius turi pažangią „DisplayPort 2.1“ (UHBR 20) jungtį, siūlančią iki 80 Gbps spartą – tai vis dar yra retas privalumas žaidimų monitorių rinkoje, nors leidžia pasinaudoti 500 Hz privalumais, QHD raiška ir 10 bitų spalvų gyliu. Su šiuo monitoriumi komplektuojamas 1,8 m ilgio „DisplayPort 2.1“ laidas, kuris padės išnaudoti įrenginio potencialą. Be to, du HDMI 2.1 lizdai su pridedamu 1,8 m ilgio HDMI 2.1 laidu užtikrina suderinamumą su naujos kartos konsolėmis ir kelių kompiuterių sąrankomis.
Integruota USB 3.2 Gen 1 stotelė su greito įkrovimo galimybe ne tik leidžia prijungti periferinius žaidimų įrenginius, bet ir juos maitina, o garso išvestis užtikrina lanksčias prijungimo galimybes įvairiai garso įrangai. „Adaptive-Sync“ technologija pasirūpins vaizdu be trūkinėjimų visame 48–500 Hz diapazone, o tokių konsolių kaip „PlayStation 5“ ir „Xbox Series X|S“ naudotojai džiausis QHD raiška ir 120 Hz atnaujinimo dažniu.
Pritaikytas aukščiausio lygio žaidimams
„Iš tikrųjų nežinojau, kad OLED technologija užtikrina momentinį atsako laiką – mažesnį nei 1 ms. Tai išties yra stulbinantis vaizdas“, – sakė Zackas „Stompn“ Lambas iš „G2 Esports“ R6 komandos. „Mane taip pat nustebino spalvų tikslumas. Didesnis kontrastas gali būti labai naudingas atskiriant detales ir pastebint kitus žaidėjus sudėtingame fone, o tai suteikia pranašumą.“
Zackas „Stompn“ Lambas iš „G2 Esports Rainbow 6“ komandos: „AG276QKD2 siūlo ir momentinę reakciją, ir puikų kontrastą.“
Maksimalus komfortas ilgoms žaidimų sesijoms
Ergonomiškas stovas leidžia reguliuoti monitoriaus aukštį 130 mm amplitudėje, taip pat pakreipti (-5°/+23°), pasukti (±20°) ir palenkti monitorių, kad būtų galima rasti patogiausią žiūrėjimo kampą ilgoms žaidimų sesijoms. Pridedamą stovą galima pakeisti – šis monitorius yra suderinamas su VESA 100×100 standarto laikikliais. Juodas ir tamsiai pilkas dizainas su tekstūruota apdaila pabrėžia gražią AGON PRO serijos estetiką.
Du integruoti 5 W garsiakalbiai yra pakankamai geri kasdieniam naudojimui, o tarp papildomų žaidimų funkcijų yra ir „Shadow Control“, kad matomumas tamsiose žaidimų vietose būtų geresnis. Šis monitorius taip pat turi kelis režimus, optimizuotus skirtingiems žaidimų žanrams, ir leidžia pritaikyti spalvas ir kitus nustatymus pagal asmeninius poreikius ir žaidimo estetiką.
Visiškas pasitikėjimas OLED technologija
Kaip ir kiti AGON PRO OLED monitoriai, AG276QKD2 turi „OLED Care“ funkcijas, kurios pasirūpina ekrano ilgaamžiškumu. Jam suteikiama 3 metų garantija, apimanti pikselių įdegimą, jei monitorius naudojamas pagal gamintojo rekomendacijas. Ši garantija žaidėjams turėtų suteikti visišką ramybę džiaugtis tokia įspūdinga žaidimų investicija.
AG276QKD2 prisijungia prie besiplečiančios „AGON by AOC“ OLED žaidimų monitorių serijos, siūlydamas galią esportui ir aukščiausią vaizdo kokybę optimaliame QHD formate.
Kaina ir prieinamumas
AGON PRO AG276QKD2 jau prieinamas, gamintojo rekomenduojama kaina – 799,00 €.
Naujausi komentarai