„Cooler Master“ išleidžia „Hyper 212“ su 3D karščio vamzdeliais
„Cooler Master“ ką tik pristatė naujausius aušintuvus su „3D heatpipe“ technologija. Pirmą kartą pristatytas gegužės mėnesį „Computex 2025“ parodoje, naujasis „Hyper 212 3DHP“ žymiai pagerina aušintuvo efektyvumą, nes papildomi karščio vamzdeliai yra nukreipti per radiatoriaus centrą, o ne tik per kraštus.
Tipiniame bokšto tipo aušintuve U formos karščio vamzdeliai eina išilgai radiatoriaus išorinių kraštų, paimdamas šilumą iš procesoriaus ir išsklaidydamas ją išilgai kraštų. Tačiau dėl to radiatoriaus centras lieka palyginti vėsus ir nepakankamai išnaudojamas. „Cooler Master“ sprendimas – vienas ar keli karščio vamzdeliai (šiuo atveju du) eina per tą vėsų centrą, padidindami šilumos išsklaidymą. Remiantis „Hardware Buster“ „Computex“ apžvalga, „Cooler Master“ 3D aušintuvas gali atlaikyti iki 400 vatų šiluminės galios.
Ši technologija debiutuos dviejose „Hyper 212“ serijos versijose: standartinėje „Hyper 212 3DHP“ su ARGB ventiliatoriais ir „Hyper 212 3DHP Black“ be LED efektų. Abiejų specifikacijos yra identiškos. Šie aušintuvai, kurių matmenys yra 133 × 86 × 158 mm, turi šešis šiluminius vamzdelius, einančius per radiatoriaus groteles. Ventiliatoriai yra palyginti tylūs (27 dBA) ir sukasi iki 2050 aps/min, stumdami 63,1 CFM oro per radiatorių esant 2,69 mm H₂O statiniam slėgiui.
Aušintuvai taip pat yra patrauklios kainos, jų rekomenduojama mažmeninė kaina yra 29,99 JAV doleriai – tokia pati kaip ir ne 3DHP modelių. Nauji aušintuvai taip pat turi penkerių metų garantiją, palyginti su dvejų metų garantija standartiniams „Hyper 212“ modeliams.
