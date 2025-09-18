Praėjo trys metai, kai EVGA paliko vaizdo plokščių rinką
2022 m. rugsėjį EVGA sukrėtė kompiuterinės įrangos bendruomenę, paskelbusi, kad nebegamins vaizdo plokščių. Bendrovė nutraukė ilgalaikį bendradarbiavimą su NVIDIA ir patvirtino, kad neišleis „GeForce RTX 40“ serijos modelių ir bendradarbiaus su AMD ar Intel GPU srityje. Daugeliui entuziastų tai buvo eros pabaiga.
EVGA užsitarnavo reputaciją Jungtinėse Valstijose ir už jų ribų dėl aukštos kokybės dizaino, tvirtų garantijų ir greito klientų aptarnavimo. Tokie modeliai kaip FTW, Classified ir KINGPIN buvo populiarūs tarp spartintojų ir kompiuterių surinkėjų, ieškančių kažko daugiau nei standartinės vaizdo plokštės.
Bendrovė paaiškino, kad šis atsiskyrimas buvo ne finansinis, o principinis. Generalinis direktorius Andrew Han apibūdino santykius su NVIDIA kaip įtemptus, sakydamas, kad tai buvo „dėl pagarbos“. Ataskaitos patvirtino, kad EVGA jau buvo pagaminusi pirmuosius RTX 4090 plokščių pavyzdžius, tačiau projektai buvo atšaukti prieš pasiekiant gamybos etapą. NVIDIA išleido trumpą atsisveikinimo pareiškimą, kuriame padėkojo EVGA už ilgametę partnerystę.
Išėjusi iš GPU rinkos, EVGA išliko kitose rinkos segmentuose. Maitinimo šaltiniai išlieka stipriausia jos verslo sritimi. Bendrovė taip pat toliau siūlo periferinius įrenginius, įrašymo įrenginius ir procesorių aušintuvus. Tačiau EVGA pagrindinių plokščių verslas iš esmės sustingo, nes nebėra palaikomos Intel Z890 arba AMD AM5 platformos. 2025 m. vasario mėn. EVGA oficialiai uždarė savo forumus, palikdama juos tik skaitymo režimu ir perkeldama bendruomenės diskusijas į „Reddit“.
