Kinija neleidžia technologijų įmonėms pirkti AI greitintuvų iš NVIDIA
Kinija, kaip pranešama, uždraudė savo šalies technologijų įmonėms pirkti NVIDIA AI greitintuvus, siekdama skatinti vietinių AI greitintuvų naudojimą. Remiantis „Financial Times“ šaltiniais, Kinijos kibererdvės administracija (CAC) nurodė kelioms technologijų milžinėms, tarp jų „Alibaba“, „Baidu“ ir „Tencent“, nutraukti savarankišką NVIDIA eksportui pritaikytų AI greitintuvų vertinimą ir pirkimą. Tai apima tokius lustus kaip RTX PRO 6000D, RTX PRO 6000 variantą, sukurtą Kinijos rinkai. Nėra jokios užuominos apie modifikuotus „Blackwell Ultra“ vieno lusto B30A greitintuvus, kurie buvo sukurti kaip Kinijai skirta alternatyva GB300, siūlanti pusę skaičiavimo galios.
Ši Pekino direktyva rodo, kad, nepaisant Kinijos technologijų gigantų susidomėjimo NVIDIA tiekiamais AI greitintuvais dėl jų pranašesnių programinės įrangos ir skaičiavimo pajėgumų, reguliavimo institucijos siekia skatinti vietinius AI greitintuvus iš tokių kompanijų kaip „Huawei“ ir „Cambricon“. Šie vietiniai lustai yra pagaminti naudojant senesnes technologijas, pirmiausia dėl to, kad Kinija turi ribotą prieigą prie pažangiausių gamybos technologijų ir neturi modernių EUV įrankių savo vietinėms gamykloms. Vienas informuotas šaltinis „Financial Times“ teigė, kad „dabar aukščiausio lygio konsensusas yra toks, kad vidaus pasiūla bus pakankama paklausai patenkinti be būtinybės pirkti NVIDIA lustus“. Tai rodo, kad dabartiniai Kinijos AI laboratorijų siekiai galėtų būti visiškai patenkinti vidaus lustais. Tačiau mokymas ir pažangiausių modelių veikimas ne su NVIDIA įranga išlieka nuolatinis iššūkis.
