AMD savo AM4 platformai išleidžia dar vieną procesorių
AMD AM4 lizdas buvo oficialiai pristatytas OEM gamintojams ir sistemų integratoriams 2016 m. rugsėjo mėn., kartu su „Bristol Ridge“ APU. Mažai kas galėjo numatyti, kad šis lizdas išliks taip ilgai. Dabar AMD turi daugiau nei 24 procesorius AM4 lizdui vien tik iš Ryzen 5000 serijos. Tai buvo paskutinė AM4 serija, nes 6000 serija buvo skirta tik mobiliesiems įrenginiams, o 7000 serija jau perkelta į AM5. Todėl viskas, ką AMD išleidžia dabar – arba vėluota išleisti iš anksčiau – patenka į 5000 seriją.
„Ryzen 5 5600F“ nėra išimtis. Tai nėra aukščiausios klasės procesorius, o greičiau lėtesnė „Ryzen 5 5600“ versija. Oficialios specifikacijos nurodo 3,0 GHz bazinį dažnį ir 4,0 GHz boost dažnį, kurie yra atitinkamai 300 MHz ir 400 MHz mažesni nei 5600.
Gera žinia yra tai, kad šis procesorius yra pagrįstas „Vermeer“ siliciu, o ne mobiliuoju „Cezanne“ APU, o tai turėtų reikšti geresnį našumą ir daugiau PCIe linijų. Labiausiai tikėtinas šio procesoriaus naudojimas yra OEM gamintojai ir sistemų integratoriai, diegiantys jį iš anksto surinktose sistemose arba galbūt biudžetiniuose verslo ir komerciniuose kompiuteriuose.
Naujausi komentarai