Pirmieji TSMC 2 nm litografiją naudos „Apple“, AMD, NVIDIA ir „Mediatek“
„TrendForce“ sudarė trumpą TSMC 2 nm (N2) litografijos pirmųjų klientų sąrašą. Galbūt didžiausias klientas yra „Apple“ su savo būsimu A20 lustu, kuris bus naudojamas naujos kartos „iPhone“ telefonuose, M6 procesorių serija, kuri bus naudojama „Mac“ kompiuteriuose, ir „Vision Pro R2“ lustu, kuris bus naudojamas naujos kartos AR nešiojamuose įrenginiuose, kurių masinė gamyba turėtų prasidėti 2026 m. AMD ir „MediaTek“ bus vieni iš pirmųjų klientų, kurie pradės naudoti N2. AMD su N2 kuria savo EPYC „Venice“ serverių procesorius, o „MediaTek“ naująją „Dimensity 9600“ seriją.
Lieka NVIDIA, kompanija, kuri perka vienus didžiausių TSMC gaminamų lustų pagal lustų plotą (mažiausias lustų skaičius vienoje silicio plokštelėje). NVIDIA ruošia savo ateities kartos „Feynman“ architektūrą, kuri pakeis būsimą „Rubin“ architektūrą. „TrendForce“ nurodo, kad „Feynman“ bus naudojamas 2 nm klasės litografija, o masinė gamyba numatyta 2026 m. antroje pusėje.
„Intel“ akivaizdžiai trūksta šiame TSMC 2 nm klasės litografijų sąraše. Šiuo metu bendrovė naudoja TSMC 3 nm, konkrečiai N3B techprocesą, savo serverių ir klientų procesorių skaičiavimo lustams.
