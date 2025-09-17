„Microsoft“ priverstinai įdiegs „Copilot“ į daugelį „Windows“ kompiuterių
„Microsoft“ pranešė, kad priverstinai įdiegs „Microsoft 365 Copilot“ programėlę „Windows“ kompiuteriuose, kuriuose jau yra „Microsoft 365“ darbalaukio programos. Įdiegimas vyks etapais, prasidės 2025 m. spalio mėn. ir turėtų baigtis lapkričio mėn. viduryje. Įdiegimas bus vykdomas visame pasaulyje, išskyrus Europos ekonominę erdvę, o „Copilot“ programėlė bus pridėta prie „Start“ meniu ir įjungta pagal numatytuosius nustatymus, tačiau jos matomumas gali skirtis priklausomai nuo individualios sistemos konfigūracijos.
„Microsoft“ patarė IT administratoriams paruošti palaikymo komandas ir informuoti naudotojus apie pokyčius iš anksto, kad būtų išvengta painiavos ir sumažintas pagalbos tarnybos darbo krūvis. Organizacijos gali užkirsti kelią automatiniam diegimui pakeisdamos nustatymus „Microsoft 365 Apps“ administravimo centre, skyriuje „Device Configuration“ (Įrenginio konfigūracija), tačiau daugumai paprastų naudotojų, kurie patys tvarko savo kompiuterius, nebus paprasta atsisakyti šios funkcijos
Administratoriai gali išjungti automatinio įdiegimo nustatymą programų administravimo centre, kad išsaugotų esamas diegimo taisykles ir vaizdo konfigūracijas, kurios yra iš karto prieinamos. Priverstinis įdiegimas yra „Microsoft“ būdas priversti naudoti savo AI sprendimą visoje produktyvumo programų rinkinyje, po neseniai įvykusio „Copilot“ funkcijų integravimo į „Edge“ ir prenumeratos lygius, kurie išplėtė prieigą prie mokamų AI įrankių. „Copilot“ centralizavimas galėtų sumažinti kliūtis naudotojams, kuriems gali prireikti greitos pagalbos „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ programose, ir galbūt pagreitinti pasikartojančias užduotis. Tiems, kurie tam prieštarauja, praktiniai sprendimai apima programos pašalinimą po įdiegimo, paleidimo elgsenos keitimą arba „Microsoft 365“ paslaugų vengimą, nors kiekvienas variantas turi savo privalumų ir trūkumų.
Microsoft – mums nusišikti ant jūsų norų ir privatumo