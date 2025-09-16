Naujos kartos žaidimų monitorius su „Dual Mode“, „Ambiglow“ ir puikiomis jungtimis: „Philips Evnia 27M2N5901A“
AMSTERDAMAS, 2025 m. rugsėjo 16 d. „Philips Monitors“ pristato naują „Philips Evnia 27M2N5901A“ – pažangų žaidimų monitorių, sukurtą siekiant žaidėjams, turinio kūrėjams ir profesionalams suteikti išskirtinį lankstumą, įtraukiančius vaizdus ir sklandų produktyvumą. Šiame monitoriuje įdiegta pažangi „Dual Mode“ technologija, leidžianti rinktis tarp 160 Hz atnaujinimo dažnio su UHD raiška ir 320 Hz dažnio su FHD raiška. Tai leidžia lanksčiai rinktis tarp gražesnių vaizdų ir greičio. Visa tai kartu su dirbtinio intelekto patobulintu „Ambiglow“ apšvietimu įtraukia naudotojus į bet kokią veiklą, kurios jie imasi – nesvarbu, ar tai būtų žaidimai, vaizdo transliacijos, ar įspūdingų dizainų kūrimas. Be to, integruota USB stotelė ir KVM jungiklis užtikrina puikias prisijungimo galimybes ir lengvą kelių kompiuterių valdymą vienu periferinių įrenginių rinkiniu.
Pagrindinės monitoriaus savybės:
● „Dual Mode“ (UHD raiška ir 160 Hz dažnis arba FHD ir 320 Hz) leidžia sklandžiai pereiti nuo itin aukštos raiškos ir produktyvumo prie aukšto tempo žaidimų.
● Integruotas KVM jungiklis leidžia valdyti kelis kompiuterius viena klaviatūra ir viena pele, užtikrinant maksimalų efektyvumą.
● Greitas 27 colių IPS ekranas su iki 1 ms pikselių reakcijos laiku („GtG“), kurį galima dar sumažint iki 0,5 ms su „Smart MBR“, užtikrina nepriekaištingai sklandų vaizdą.
● „VESA Display HDR 400“ sertifikatas nurodo, kad šis ekranas pasižymi gražiai kontrastingu ir realistišku vaizdu.
● „Adaptive-Sync“ technologija užtikrina žaidimų vaizdų sklandumą.
● Dirbtinio intelekto patobulintas dinaminis apšvietimas „Ambiglow“ padeda žaidėjams įsitraukti į turinį ekrane.
● Puikios prisijungimo galimybės ir ergonomika: HDMI 2.1 lizdas, USB stotelė, USB-C su 65 W įkrovimo galia, įmontuoti garsiakalbiai ir ergonomiškas reguliuojamo aukščio stovas.
Vienas monitorius, du skirtingi charakteriai, begalė galimybių
„Dual Mode“ technologija „Philips Evnia 27M2N5901A“ naudotojams leidžia akimirksniu prisitaikyti prie skirtingų žaidimų poreikių. Jie gali pasirinkti 160 Hz atnaujinimo dažnį ir UHD raišką – aukštas pikselių tankis dovanoja kvapą gniaužiančius, aukštos raiškos vaizdus, o 160 Hz vis tiek yra gana aukštas dažnis. Kitas pasirinkimas – net 320 Hz atnaujinimo dažnis ir FHD raiška – leidžia pasiekti žaibišką greitį ir judesių sklandumą. Nesvarbu, ar dalyvaujate e-sporto varžybose, kuriate transliacijas ar atliekate kokį nors kūrybinį darbą – šie skirtingi režimai leis lengvai ir greitai pritaikyti monitorių prie jūsų poreikių.
Visiškas įsitraukimas
„Philips Evnia 27M2N5901A“ turi daugybę papildomų funkcijų, kurios gali padėti varžantis žaidimuose. Dirbtinio intelekto sustiprinta „Ambiglow“ technologija nuolat analizuoja vaizdą ekrane ir pagal jį sureguliuoja monitoriaus nugarėlės skleidžiamą šviesą, kad žaidimai būtų dar labiau įtraukiantys.
„Philips Evnia Precision Center“ programa leidžia pritaikyti šį monitorių pagal savo unikalų žaidimo stilių. „Smart Crosshair“ automatiškai pagal foną keičia taikiklio spalvą, kad jis išliktų gerai matomas. „Stark ShadowBoost“ užtikrina, kad tamsios scenos būtų atvaizduojamos su idealiu kontrastu, o „Smart Sniper“ leidžia priartinti tam tikrą vaizdo dalį, nepriklausomai nuo žaidimo nustatymų – šios dvi funkcijos padeda žaidėjams nusitaikyti šaudyklėse.
Aukščiausios klasės žaidimai ir nepakartojamas našumas
Be įspūdingo greičio ir išskirtinio „Dual Mode“ režimo „Philips Evnia 27M2N5901A“ turi ir daug kitų gerų savybių. Tiems, kuriems vaizdo aiškumas yra svarbiausias, 160 Hz atnaujinimo dažnis ir UHD raiška bus geresnis pasirinkimas, ypač jei jie kuria vaizdinį turinį. Tiems, kuriems svarbiausia greitis, 320 Hz atnaujinimo dažnis ir FHD raiška leis mėgautis veiksmo sklandumu.
Šis monitorius taip pat pasižymi puikiomis prisijungimo galimybėmis ir ergonomika. Jis palaiko kelis šaltinius, turi integruotą KVM jungiklį, USB-C lizdą su 65 W įkrovimo galia ir visiškai reguliuojamą stovą, užtikrinantį maksimalų komfortą. Akių apsaugos funckijos, tokios kaip „Flicker-Free“ ir „LowBlue Mode“, padeda sumažinti akių per ilgas darbo ar žaidimų sesijas patiriamą nuovargį – tai labai svarbu ne tik žaidėjams, bet ir turinio kūrėjams, ir kitiems naudotojams.
Kaina ir prieinamumas
„Philips Evnia 27M2N5901A“ bus galima įsigyti nuo spalio mėnesio už gamintojo rekomenduojamą mažmeninę kainą – 379 eurus.
Daugiau informacijos apie „Philips Evnia 27M2N5901A“: https://www.philips.lt/c-p/
