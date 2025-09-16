„Western Digital“ praneša apie HDD kainų augimą
„TrendForce“ cituojami pramonės specialistai teigia, kad dabar HDD laukimo laikas siekia beveik metus. Tai paskatino „Western Digital“ prisijungti prie kitų bendrovių ir padidinti visų savo HDD asortimento kainas. „Western Digital“ tapo trečiuoju didžiuoju duomenų saugojimo įrenginių gamintoju, pakeitusiu savo kainas. „SanDisk“ padidino savo NAND kainas 10 %, o „Micron“ savaitę laiko įšaldė savo kainas. Bendrovė nurodo, kad šių laipsniškų kainų padidėjimų priežastis yra didžiulis visų jos HDD dydžių paklausa. Ji taip pat nurodo nuolatinius darbus, susijusius su pažangiausiomis technologijomis. „Western Digital“ planuoja daugiau produktų vežti jūra, dėl to dabartinis pristatymo laikas pailgės 6–10 savaičių. Bendrovė prašo klientų, pateikdami užsakymus, atsižvelgti į šiuos ilgesnius pristatymo terminus.
„Google“ ir „Oracle“ tipo debesų kompiuterijos milžinai didina pastangas tobulinti savo infrastruktūrą, o tai daro įtaką didelės talpos saugojimo įrenginių paklausai ir didina įtampą duomenų kaupiklių rinkoje, sukeldama didelį pasiūlos ir paklausos neatitikimą. Siekdami išspręsti ilgų HDD pristatymo terminų problemą, atminties gamintojai intensyviai dirba, kad sukurtų „Nearline SSD“ variantus. Jie siekia sumažinti kainų skirtumą tarp SSD ir HDD nuo 4–5 kartų iki maždaug 3 kartų, kad SSD taptų patrauklesni klientams, kurie nenori laukti HDD. Duomenų saugojimo pramonė koreguoja kainas dėl didžiulės infrastruktūros paklausos, nes AI paslaugos sparčiai auga, o tiekėjams sunku padidinti gamybą, kad patenkintų didžiulę visų tipų duomenų saugojimo įrenginių paklausą.
