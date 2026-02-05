„Take-Two“ sako, kad GTA VI nėra kurtas naudojant generatyvinį AI
Nepaisant to, kad anksčiau „Take-Two Interactive“ generalinis direktorius Strauss Zelnick laikėsi labai palankios generatyvinio AI pozicijos ir pasisakė už AI naudojimą žaidimuose, neseniai interviu „Gameindustry.biz“ jis pareiškė, kad generatyvinis AI nebuvo naudojamas kuriant „Grand Theft Auto VI“.
Generalinis direktorius sakė: „Kalbant konkrečiai apie GTA 6, generatyvinis AI neturi jokios įtakos tam, ką kuria „Rockstar Games“. Jų pasauliai yra sukurti rankomis. Tai juos išskiria. Jie sukurti nuo nulio, pastatas po pastato, gatvė po gatvės, rajonas po rajono. Jie nėra generuojami procedūriškai, taip ir neturėtų būti. Tai ir sudaro puikų pramogų pasaulį.“ Jis taip pat paaiškina, kad nemano, jog AI gali ar galės pats sukurti „puikias pramogų savybes“, o tai rodo, kad „Take-Two“ gali gerai pagalvoti, ar įtraukti AI elementus į savo žaidimus.
Tačiau jis taip pat paminėjo, kad yra entuziastingai nusiteikęs AI atžvilgiu ir kad „Take-Two produktai visada buvo kuriami naudojant mašininį mokymąsi ir dirbtinį intelektą“, o „šiuo metu turime šimtus bandomųjų projektų ir įgyvendinimų visoje mūsų kompanijoje ir studijose. Jau matome pavyzdžių, kai generatyvinio AI priemonės didina sąnaudų ir laiko efektyvumą.“
