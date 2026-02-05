AMD: „Steam Machine“ bus išleidžiami šių metų pradžioje, „Xbox“ lustas kuriamas
Per AMD 2025 m. IV ketvirčio pelno skelbimo konferenciją generalinė direktorė Lisa Su nurodė du pusiau individualizuotus projektus. Lisa Su sakė, kad „Valve“ planuoja šių metų pradžioje pristatyti AMD varomą „Steam Machine“. Ji nepatikslino, kada tiksliai tai įvyks. Dar svarbiau, kad Lisa Su taip pat sakė, jog „Microsoft“ naujos kartos „Xbox“ lusto kūrimas „vyksta gerai ir bus parengtas 2027 m. rinkai“.
„2026 m. tikimės, kad pusiau individualių SoC metinės pajamos sumažės dviženkliais skaičiais, nes įžengiame į septintus labai stipraus konsolių ciklo metus. Produkto požiūriu, „Valve“ planuoja šių metų pradžioje pradėti tiekti AMD varomą „Steam Machine“. O „Microsoft“ naujos kartos „Xbox“ su „AMD“ pusiau individualiu SoC kūrimas vyksta gerai, kad būtų galima surengti 2027 m. paleidimą.“
— Dr. Lisa Su, AMD generalinė direktorė
Pagal nutekėjusią informaciją, naujos kartos „Xbox“ lustas yra susijęs su „Zen 6“ ir „Zen 6c“ CPU branduoliais ir RDNA 5 GPU, dažnai vadinamu „Magnus“. Tuo tarpu „Sony“ nepaskelbė apie „PlayStation 6“, bet paskelbė apie glaudų bendradarbiavimą su AMD. Kai kurie gandai rodo, kad „Sony“ tiria galimybę sukurti atskirą delninuką, kuriame būtų galima žaisti „PlayStation 5“ žaidimus, ir kad šis darbas galėtų būti tęsiamas iki „PlayStation 6“ laikotarpio. „Microsoft“ skatina labiau kompiuteriams panašią „Xbox“ strategiją, o „ASUS ROG Xbox Ally“ delninukai yra dabartinis šio požiūrio pavyzdys.
Naujausi komentarai