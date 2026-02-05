„Epic“ perdaro savo paleidimo programą, nes ji „yra šūdas“
Atrodo, kad ne tik žaidėjai skundžiasi dėl paleidimo programos. „Epic“ dabar naudoja tą pačią atvirą kalbą, kurią naudoja žaidėjai, o parduotuvės vadovas Steve Allison neseniai duotuose interviu paleidimo programą pavadino „šūdu“.
„Praėjusiais metais išleidome daug dalykų, o šie metai tikriausiai bus geriausi metai tiems dalykams, kurie yra „didieji akmenys“. O didieji akmenys yra: paleidimo programa yra šūdas. Pavadinkime ją taip, kaip ji yra. Ji tikrai lėta. […] Ji turėtų pradėti veikti geriau, būti greitesnė, ir žmonės sakytų: „Šventas šūdas. Ji ne tokia bloga.“ Ir tai bus mūsų pergalė.“
— Steven Allison, „Epic Games Store“ viceprezidentas ir generalinis direktorius
„Epic“ teigia, kad „Epic Games Launcher“ yra pertvarkoma „po kapotu“, kad parduotuvė veiktų greičiau ir būtų labiau reaguojanti. „Epic“ teigia, kad vidurio metų atnaujinimas apima paleidimo programos perdarymą, sutelkiant dėmesį į tokius dalykus kaip greitesnis bibliotekos įkėlimas ir sumažinta papildoma sistemos apkrova.
Bendrovė taip pat nori, kad parduotuvė atrodytų ne kaip atsiskaitymo puslapis, o kaip vieta pokalbiams. Planai apima „bendruomenės erdves“, žaidėjų profilius, avatarus ir privačius pranešimus, taip pat balso pokalbius ir nuo žaidimų nepriklausomas vakarėlius. Tai vienas iš dalykų, kurio trūksta tinkamam „Steam“ konkurentui. Forumai taip pat yra plano dalis, jie jau yra bandomi „populiariausiems žaidimams“ parduotuvėje vėliau 2026 m.
Mes šiuo metu pertvarkome „Epic Games Store Launcher“ pagrindinę architektūrą ir planuojame šią vasarą pristatyti patobulinimus. Šie pokyčiai padarys paleidimo programos parduotuvę greitesnę ir patogesnę naudoti, su greitu įkėlimu ir didesniu stabilumu.
Norėdami sukurti geresnę socialinę patirtį žaidėjams, „Epic Games Store“ kuriame bendruomenės erdves ir tobuliname tarpplatforminį tekstinį pokalbių funkciją, pridedant tokias funkcijas kaip avatarai, žaidėjų profiliai ir privačios žinutės. Šios socialinės funkcijos bus išplėstos į „Epic Online Services“, atveriant tekstinį pokalbių funkciją kitiems kūrėjams, kad jie galėtų ją įtraukti į savo žaidimus vėliau šiais metais. Antrajame ketvirtyje į mūsų socialinę struktūrą įtrauksime balso pokalbių funkciją ir nuo žaidimų nepriklausomas grupes.
— „Epic Games“
