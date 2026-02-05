„Intel“ patvirtino „Xe3p-LPG“ grafikos architektūrą „Core Ultra“ („Nova Lake-P“) procesoriams
„Intel“ pradėjo „Nova Lake-P“ Linux tvarkyklės kūrimą, o pataisos patvirtina, kad platforma naudoja „Xe3p_LPG“ grafiką. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad ne visi „Nova Lake“ lustai naudos šią GPU architektūrą.
Tai atitinka naujausią „Intel“ iGPU ritmą. Xe2 pasirodė kartu su „Lunar Lake“ ir priartino „Core 200V“ iGPU prie AMD RDNA 3.5 „Radeon 800M“. „Panther Lake“ pereis prie prie Xe3. „Nova Lake“ dabar jis turi viešą „Linux“ įgalinimą, susietą su Xe3P.
Pataisų serijoje „Nova Lake-P“ apibūdinama kaip klientų platforma, sudaryta iš trijų IP blokų. Ką reiškia LPG, LPM ir LPD blokus.
“NVL-P is a new Intel platform that comes with the following IPs:
- Xe3p_LPG (graphics)
- Xe3p_LPM (media)
- Xe3p_LPD (display)
Enabling patches for Xe3p_LPM and Xe3p_LPD are already integrated in our driver. In this series we add patches enabling Xe3p_LPG and then follow up with patches enabling NVL-P as a platform in our driver.”
„Phoronix“ praneša, kad žiniasklaidos ir ekrano palaikymas jau buvo įdiegtas tvarkyklėje, o ši nauja serija prideda Xe3p_LPG grafikos variklį ir platformos integraciją NVL-P. Tas pats pataisų rinkinys prideda devynis PCI įrenginių ID „Nova Lake-P“ grafikai. Kai kurie ID gali likti nepanaudoti arba likti susieti su inžineriniais pavyzdžiais. Tai yra normalu ankstyvojo palaikymo atveju.
Šiuo metu tvarkyklė nurodo, kad „Xe3P_LPG“ perima jau įjungtą Xe2 funkcijų rinkinį, taip pat pažymi, kad naujos funkcijos bus įtrauktos vėliau.
„Intel Core Ultra 400“ serija, kurios kodinis pavadinimas „Nova Lake“, turėtų būti išleista šių metų pabaigoje, kaip neseniai patvirtino „Intel“.
Naujausi komentarai