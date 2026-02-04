„Nintendo Switch 2“ pasiekė 17,37 mln. pardavimus
„Nintendo“ paskelbė atnaujintus pardavimo grafikus už ketvirtį, pasibaigusį 2025 m. gruodžio 31 d. Bendrovė praneša, kad spalio–gruodžio ketvirtį parduota 7,01 mln. „Switch 2“ įrenginių. Nuo balandžio iki gruodžio parduota iš viso 17,37 mln. „Switch 2“ įrenginių.
Šis šventinio ketvirčio rodiklis yra šiek tiek mažesnis nei pirmojo „Switch“ šventinio ketvirčio rodiklis. „The Verge“ pranešė, kad 2017 m. spalio–gruodžio mėnesiais buvo parduota 7,23 mln. „Switch“ vienetų, o tai, reiškia, kad „Switch 2“ atsilieka apie 220 tūkst. vienetų.
„Switch 2“ bendras 17,37 mln. pardavimų vienetų skaičius 2025 m. gruodžio 31 d. taip pat viršija pirminio „Switch“ 14,86 mln. vienetų skaičių 2017 m. gruodžio 31 d. „Nintendo“ išlaiko visų metų prognozę, kad 2026 m. kovo mėn. pasibaigsiančiais finansiniais metais bus parduota 19,0 mln. „Switch 2“ įrenginių.
„Switch 2“ buvo išleistas 2025 m. birželio 5 d., todėl gruodžio ketvirtis atspindi pirmąjį sistemos šventinį sezoną rinkoje. Paprastai tai yra pelningiausias laikotarpis žaidimų pramonei.
