„Zen 6“ turės „Intel“ FRED instrukcijas
Kai AMD išleis savo „Zen 6“ procesorius, kompanija neapsiribos „Zen 5“ tobulinimu – ji pristatys iš esmės naują CPU branduolio architektūrą, atsikratydama dešimtmečiais susikaupusio x86 platformos palikimo. Vienas iš svarbiausių šios pertvarkos pokyčių yra AMD sprendimas naudoti „Intel“ „Flexible Return and Event Delivery“ (FRED) instrukcijas, kurios pakeis sisteminį mechanizmą, naudojamą kompiuteriuose nuo 1980-ųjų pradžios.
Kiekvieną kartą, kai kompiuteris gauna tinklo paketą, užbaigia rašymą į diską arba naudotojas pajuda pele, procesorius apdoroja įvykį, vadinamą pertraukimu – žemo lygio signalą, kuris reikalauja perjungimo tarp naudotojo kodo ir sistemos kodo. Daugiau nei keturis dešimtmečius šį procesą valdė „Interrupt Descriptor Table“ (IDT), pirmą kartą įdiegta su „Intel“ 80286 procesoriumi. Nepaisant nesuskaičiuojamų procesorių kartų, pagrindinis pertraukimų tvarkymo būdas beveik nepasikeitė.
FRED siekia modernizuoti šį pasenusį pagrindą. Vietoj to, kad programuotojai būtų priversti atlikti kelis veiksmus ir žiedo lygio perėjimus kiekvienam pertraukimui, FRED juos apdoroja vienu atominiu veiksmu. Tai užtikrina švaresnį ir patikimesnį perdavimą tarp naudotojo ir branduolio kodo, sumažindamas konkurencijos sąlygų ir nenuoseklių būsenų riziką, kai vienu metu įvyksta keli įvykiai.
AMD sprendimas įdiegti FRED yra dalis platesnio AMD ir „Intel“ bendradarbiavimo, siekiant suderinti jų darbą x86 architektūros srityje. Abi bendrovės yra x86 ekosistemos patariamosios grupės, 2023 m. paskelbtos partnerystės, nariai, siekiant užtikrinti vieningą instrukcijų rinkinį abiem tiekėjams.
Programinė įranga, palaikanti FRED, jau pradėjo atsirasti pagrindinėse platformose. Linux branduolys įtraukė preliminarų FRED palaikymą nuo 6.9 versijos, o ateityje tikimasi, kad jis bus įdiegtas ir būsimose „Windows“ versijose. Kadangi tik operacinės sistemos ir žemo lygio tvarkyklės tiesiogiai sąveikauja su šiomis instrukcijomis, galutiniai naudotojai greičiausiai nepastebės jokio matomo skirtumo, tačiau kūrėjai ir sistemos prižiūrėtojai jį pastebės.
