AMD skelbia 2025 metų finansinius rezultatus
AMD paskelbė kaip bendrovei sekėsi per 2025 metus, tuo pačiu paskelbti ir IV ketvirčio finansiniai rezultatai.
Per paskutinius tris 2025 m. mėnesius AMD pajamos siekė 10,270 mlrd. JAV dolerių, tai yra 11 % augimas lyginant su ketvirčiu prieš tai ir 34 % didesnė suma nei prieš metus. Augant pajamoms padidėjo ir pelnas. AMD 2025 m. IV ketvirtyje sugeneravo 1,511 mlrd. JAV dolerių pelno, tai yra 22 % daugiau nei ketvirtyje prieš tai ir 213 % daugiau nei prieš metus.
Žvelgiant į metinius duomenis matome, kad AMD sekėsi tikrai neblogai. Per metus bendrovės pajamos pasiekė 34,639 mlrd. JAV dolerių, o tai yra 34 % augimas per metus. Grynas bendrovės pelnas per metus pasiekė 4,335 mlrd. JAV dolerių, tai yra 26 % augimas.
Pilną AMD finansinę ataskaitą rasite čia.
